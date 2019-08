Castelló tendrá un parque para el ciclismo en asfalto y de montaña

Bienvenido sea el parque ciclista que esperemos dispense a las rondas de circunvalación de ser utilizadas como peligroso circuito de entrenamiento de irresponsables ciclistas, ya sea en pelotón o en solitario. Ciclistas que en su mayoría circulan con deportiva vestimenta de elegantes colores oscuros, casi de camuflaje, que les hace completamente invisibles cuando circulan junto a los setos y arbolado de los viales, por mucha luz intermitente trasera que lleven......No hace mucho se han colocado señales que prohíben la circulación de ciclos (las bicicletas lo son), por determinados tramos de las rondas. Rondas que disponen, excepto la sur, de una hermosa vía ciclista adyacente, que sólo está correctamente señalizada en la rotonda del Palau de la Festa ¿Por qué no se señaliza la totalidad de la vía ciclista de la rondas como indica el vigente texto refundido de la Ley de Tráfico y el vigente Reglamento General de Circulación? ¿Será la ignorancia la causa? ¿Será la desidia? Para los que no conocen la actual normativa de tráfico española, les recordaremos que las vías ciclopeatonales no tienen la consideración legal de vías ciclistas y estas últimas, cuando están correctamente señalizadas como tales, son siempre de uso obligatorio . La normativa de tráfico española, al igual que la Holandesa, no contempla vías ciclistas de uso opcional, todas son de uso obligatorio.