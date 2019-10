Castellón acelera en innovación para adaptarse a un entorno 4.0

La apuesta de las empresas de Castellón por la innovación y las nuevas tecnologías ha tardado en llegar, pero ya es inexorable. El objetivo es adaptarse a un entorno 4.0 que «ha venido para quedarse», y que expulsará a los que no se adapten. En este sentido, tienen un buen ejemplo en el sector cerámico, que desde hace años lidera esta transformación de los sectores productivos.

Este y otros temas serán los que se traten hoy en la cuarta edición de la Jornada Internacional de Innovación, organizada por Mediterráneo y Simetria, con la colaboración de UBE, que se celebra en el hotel Jaime I de Castelló. Destacados ponentes darán su visión sobre dónde se tienen que dirigir las empresas y cuáles son las normas que deben regir en un terreno de juego cada vez más determinado por lo digital.

lentitud // Un proceso que, en la provincia, ha sido «lento», reconoce el director del Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Castellón, Justo Vellón. «Muchos no son conscientes de que las nuevas tecnologías han venido para quedarse», indica Vellón, que aconseja esta adaptación no solo a las empresas de gran tamaño, «sino también a las pymes, que es lo que intentamos trabajar en el CEEI». Por contra, «hay sectores que lo tienen muy claro, como el cerámico, o las empresas tecnológicas de Castellón que últimamente han apostado fuerte por la innovación».

El máximo responsable del centro insta a las firmas privadas a «invertir más en I+D» y echa en falta la creación de un «entorno» que favorezca la aparición de iniciativas innovadoras, con ayuda del ámbito educativo. «Las empresas buscan talento en informática y no es fácil de encontrar», asegura. La puesta en marcha de la FP dual en el IES Caminàs es un paso, aunque aspiran a que esté en todos los institutos.

nuevo actor // Fruto de la inquietud que hay en la provincia por impulsar el 4.0 se constituyó el mes pasado la Asociación de Empresas Tecnológicas de Castelló, Xarxatec, que nace con el objetivo de «fortalecer un ecosistema vivo» en la provincia. Su presidente, Alexis Nadal --directivo de Nayar Systems--, coincide con Vellón en el que mejor ejemplo es el del sector cerámico: «Las empresas han trabajado muy bien la innovación, actuando como un todo». También lo hace al asegurar que en el resto de áreas, sin embargo, «se ha reaccionado tarde», aunque «ya lo han hecho».

«Un mensaje muy claro es que si no innovas, desapareces. Todas las empresas que se fundaron tras el año 2000 que no lo han hecho, no han subsistido», dice.

En este sentido, Nadal aconseja que se cree un departamento específico que se encargue de implementar acciones en este sentido, «y no se queden solo en la teoría, que pasa mucho».

El Espaitec de la UJI acoge en la actualidad unas 25 empresas, caracterizadas por su alto nivel tecnológico. Su director, Juan Antonio Bertolín --que participa en la jornada de hoy con una conferencia--, asegura que es «fundamental conocer cuáles son los cuellos de botella con los que se encuentran las empresas» para su adaptación a un entorno 4.0.

digitalización // La innovación no es solo propia del sector privado, también está muy vigente en el público. Un ejemplo es PortCastelló, donde se van dando pasos en el camino de, por ejemplo, digitalizar todos sus procesos para no tener que utilizar papel.

En este sentido, la Autoridad Portuaria ha reestructurado su organigrama este año para incluir un departamento dedicado exclusivamente a esta materia, tal y como explica su presidente, Francisco Toledo. «Es una cuestión transversal a todas las áreas y era importante ponerla en valor», manifiesta. Como ejemplo de la apuesta del recinto por adaptarse a un entorno digital, Toledo explica que el día 16 se convocará una jornada sobre puertos 4.0, en la que se invita a las empresas a innovar «en toda la cadena logística».