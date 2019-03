Castellón activa un servicio de transporte a demanda para las áreas periféricas

La Concejalía de Movilidad implantará, a modo de prueba, un sistema de transporte compartido a demanda denominado Taxicas que funcionará en dos rutas con paradas y horarios predefinidos: una dará servicio a las urbanizaciones de la carretera de l’Alcora y otra a las del camino Serradal. A través de una aplicación, los usuarios podrán realizar las reservas con al menos una hora de antelación indicando también la parada de origen y de destino y dentro de los horarios en que se prestará este servicio.

Para usar Taxicas, que se activará a partir del 1 de abril, primero habrá que descargarse la app y registrarse como persona interesada en solicitar el servicio. Desde la pantalla principal, se puede iniciar el proceso para pedir un taxi, ver el historial de los trayectos o acceder a la configuración de los datos personales. Para pedir el taxi, primero se selecciona la ruta, después la fecha, el número de pasajeros y las condiciones del vehículo que se necesita. Una vez solicitado el servicio, se confirman los datos y se clica “Finalizar” -cabe recordar que si no se recibe una notificación o no se ve el servicio confirmado en el historial es que todavía no se ha asignado el taxi-.

Las frecuencias entre los taxis serán de una hora, habilitando el servicio desde el centro urbano -La Farola y Borrull- de 7:00 a 9:00, de 13:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 de lunes a sábados. Los vehículos saldrán de las primeras paradas hacia Castellón -Monte Cristina y El Frontón- media hora más tarde, a partir de las 7:30. Los domingos y festivos los taxis saldrán a las 8:00, 9:00, 13:00, 14:00, 19:00 y 20:00 desde La Farola y Borrull y media hora más tarde los que se dirijan a Castellón.

La alcaldesa, Amparo Marco, ha destacado que Taxicas permitirá “atender la demanda vecinal de estos núcleos residenciales periféricos a través de una alternativa de transporte a demanda, mejorar la integración de estas zonas residenciales y gestionada a través de una aplicación móvil muy sencilla de utilizar”. El coste será de 1,5 euros por persona y Movilidad implantará la prueba piloto a partir de abril para estudiar su funcionamiento y conocer la respuesta vecinal.

En este sentido, el usuario o usuaria que solicite Taxicas -puede ser hasta una hora antes del trayecto- compartirá el vehículo con el resto de personas que hayan reservado el servicio. Las paradas que completan la línea de la carretera de l’Alcora están ubicadas en las urbanizaciones Monte Cristina, Tomillar, La Galera, Los Ángeles, la Dehesa/L’abeller, Masía Gaetà y en La Farola. Mientras que las paradas que tejen la línea del camino Serradal se han establecido en el restaurante El Frontón, El Perrico, la ganadería Ovino, el aeroclub y la plaza Borrull.