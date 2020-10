Castellón, en alerta nivel 3 por incendios forestales este viernes

Castellón, al igual que toda la Comunitat Valenciana, estará este viernes, 2 de octubre, en riesgo extremo por incendios forestales, es decir, se ha establecido el nivel 3 de preemergencia, según se ha informado desde el servicio de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana. Por ello, también ha indicado que está prohibido realizar cualquier tipo de fuego en las zonas recreativas.

⚠️El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a demà és 🔥EXTREM🔥 en tota la Comunitat Valenciana.

⛔️Recorda que en nivell 3 de preemergència no es poden realitzar cremes ni foc en cap zona recreativa.



Si veus fum, telefona al ☎️ 1⃣1⃣2⃣ pic.twitter.com/M65VSnO7c0