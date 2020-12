Castellón busca dar salida como viviendas a bajos y oficinas vacíos

Luminoso, con tres habitaciones, cerca de farmacia y de colegios, y ubicado en el centro de Castelló. No es el anuncio de una vivienda, sino el de un entresuelo que antaño albergaba oficinas y ahora, vacío, busca una salida, a la venta o en alquiler, y se ofrece con opción de cambiar su uso a residencial, previa obra de reforma y la pertinente cédula de habitabilidad. Si antes de la pandemia, los locales vacíos ya comenzaban a proliferar, ahora, con la crisis económica derivada del coronavirus, muchos establecimientos comerciales han bajado la persiana y buscar otro arrendatario o comprador para establecerse es difícil. Algunos han colgado el cartel de rebajados en los anuncios de las inmobiliarias en internet para ganar atractivo de cara a su venta. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (Coapi), Francisco Nomdedeu, ratificó que «la crisis del covid-19 ha hecho que este año se diversifiquen los activos inmobiliarios en Castellón, tanto de grandes como de pequeños propietarios, que buscan dar una salida o productividad a sus inmuebles». «Hay más oferta, con la crisis la gente necesita liquidez. Si se puede vender, se vende; si no, se alquila», aseguró. Hay más locales disponibles vacíos: comerciales, entresuelos, oficinas y naves.

UN NUEVO ENFOQUE

Aunque es un mercado «poco dinámico», Nomdedeu señaló que ahora «ha despertado interés con la opción de reconvertir su uso, de plantas bajas y entresuelos de oficinas, a viviendas», señaló. Con todo, apuntó que «frena un poco la excesiva burocracia», por lo que desde Coapi Castellón «se ha pedido al Ayuntamiento de Castelló —ciudad con más oferta—, que regule de una manera más ágil en las ordenanzas municipales la compatibilidad urbanística, en base al código de edificación, para facilitar ese cambio a residencial». Ahora, añaden, es un trámite costoso, largo y de mucha burocracia. «Antaño, en las calles no comerciales, no precisamente céntricas, en edificios antiguos se construían viviendas en planta baja; o la casa del portero», recordó. Según indicó, un entresuelo con despachos al exterior, aseo y cocinas es más fácil de adaptar a vivienda. En los bajos se mira que tengan patio (se necesita para ubicar habitaciones en el interior) o más metros de fachada, con ventanas, etc. Algunos tienen aseo y basta con añadirles bañera; otros no tienen cocina, etc. Las reformas pueden rondar los 20.000 euros, según lo preciso para ser espacios habitables legales. «Estos proyectos se mueven más ahora porque falta oferta de pisos en alquiler». Una oficina reconvertida a piso no implica que sea más barata, tras la reforma, si es amplia y con buena ubicación, puede resultar atractiva. Este año la vivienda ha mantenido precios pero los locales se habrán abaratado un 10%.