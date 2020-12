"Castellón concentrará 183 millones de inversión en hidrógeno verde"

Los próximos meses serán decisivos para concretar cómo se reparten los 140.000 millones que la Unión Europea aportará a España de los fondos Next Generation, destinados a contribuir a la recuperación de la crisis que ha provocado el coronavirus. Juan Ángel Poyatos, director general de Coordinación de la Presidencia, es el responsable de coordinar los proyectos susceptibles de ser financiados en la Comunitat. De todos ellos, destacan en Castellón las iniciativas relacionadas con los nuevos usos de la energía para la industria de la provincia.



--¿En qué momento está la tramitación de proyectos susceptibles de presentarse a los fondos europeos en la Comunitat?

--Aún no se han presentado formalmente, porque el fondo se empezará a movilizar a partir de esta primavera. Lo que se está haciendo ahora es una identificación de los que son posibles y los ministerios hacen llamadas a proyecto --el jueves pasado fue para los relacionados con el hidrógeno verde--, que no son convocatorias como tal. Pero es importante estar ahí porque el Ministerio lo que intenta es identificar proyectos interesantes; hace la previsualización. Por eso el trabajo hay que realizarlo previamente, para que cuando salgan las convocatorias reflejen de la mejor manera nuestra realidad, no estar de brazos cruzados y esperar a que lleguen, porque después vienen las lágrimas.

Pero además buscaremos la gestión inteligente de los fondos europeos, porque habrá proyectos que se financien con de recuperación, pero otros con fondos estructurales, los Feder... Con todo esto, la preselección de proyectos contempla unos 400, que suponen unos 21.000 millones.



--Hay muchos territorios que pujarán por los fondos de recuperación. ¿Es optimista en cuanto a las opciones de la Comunitat?

--Tenemos una ventaja importante, que es que nos empezamos a movilizar en cuanto fuimos conscientes de la dimensión y la gravedad de la pandemia y de la crisis. Eso se plasma en una serie de grandes acuerdos con un consenso político y social enorme, que se rubricó en el mes de julio. Vimos que teníamos una fuente de financiación muy importante y nos pusimos a trabajar. Eso nos ha permitido organizarnos muy rápido.

La otra ventaja que tenemos es la gran relación que existe entre el Gobierno de la Generalitat y de España, que nos permite un acceso continuo a los distintos ministerios y tener información.



--Ascer y Anffecc están en la estrategia valenciana de hidrógeno verde, pero han advertido de que los plazos para completar la transición energética e industrial para el sector son muy ajustados...

--La Comisión Europea apuesta por que la energía del futuro cara a la descarbonización sea el hidrógeno verde. Tenemos la ventaja de que tenemos la refinería de BP, que será uno de los principales productores de esta fuente de energía, en España desde luego. A priori tenemos una capacidad de consumir la suficiente energía descarbonizada como para poder abastecer al sector cerámico y a muchos más. El problema que tienen es que a fecha de hoy es una inversión de un futuro muy próximo, pero todavía de futuro, por lo que necesitan una solución de presente que permita realizar las inversiones que tengan que acometer en cuanto a, por ejemplo, la modificación de los hornos. Lo que está claro es que ese es el tren, o se suben o no vamos a tener otra oportunidad igual. Y lo van a tener que hacer sí o sí, porque las normativas están ahí, y gracias a estas ayudas las inversiones van a ser más viables que si tuvieran que acometerlas con sus recursos.



--¿Qué puede contar sobre los proyectos presentados hasta ahora desde la provincia?

--Hay una parte muy importante de las inversiones en hidrógeno verde que se van a concentrar en Castellón. De 475 millones que es el total de la inversión prevista, al menos 183 --aunque seguramente sean más-- se concentrarán en la provincia. Va a haber muchas inversiones que van a movilizar al resto de la economía. Luego hay otro tipo de actuaciones, como por ejemplo la relacionada con la reutilización de agua generada en la Plana y una apuesta muy importante de la digitalización del mundo agrícola. Eso es algo muy importante para la provincia.



--¿Cómo aplicar estos principios de sostenibilidad a las pymes, que representan más del 80% del tejido empresarial de Castellón?

--Es algo que preocupa, porque parece que esto es algo del Ibex 35 y de las multinacionales. Se va a necesitar tirar de estas grandes empresas con músculo para movilizar muchas inversiones, que a su vez arrastrarán a los proveedores; pero aún así, habrá recursos en Europa para empresas más pequeñas, siempre con los mismos objetivos: inversiones que nos ayuden a digitalizarnos, a ser más sostenibles, a consumir menos recursos, a ser más eficientes…



--¿Se podrá ayudar al turismo a superar su crisis mediante los fondos europeos?

--Forma parte de uno de los 14 proyectos tractores que hemos contemplado, y gira en torno a las mismas líneas. Hay que aprovechar para digitalizar el sector y que nuestros hoteles o centros turísticos sean más eficientes, porque consumen muchos recursos. También habrá nuevas estrategias de marketing que nos posicionen como espacio seguro. Vamos a pedir financiación porque pensamos que puede ser un espaldarazo no solo para salir de la crisis, sino para hacerlo reforzados.



--¿Y para luchar contra la despoblación?

--El Ministerio de Transición Ecológica tiene la competencia y ha hecho una llamada a proyectos que vence la semana que viene. Estamos analizando junto a la dirección general de Despoblación qué proyectos presentar, aunque no en esa convocatoria. Hay líneas específicas desde todas las perspectivas: mejorar las conexiones y la eficiencia energética o ser capaces de aprovechar el turismo rural como fuente de ingresos. Una vez identificados los proyectos, habrá diálogo con el Ministerio para que los recursos vayan a ayuntamientos, Diputación o Generalitat.