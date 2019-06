Castellón es la cuarta provincia que más tarda en vender sus viviendas

En España se tarda de media alrededor de seis meses en vender una vivienda, y en algunos territorios, como en Madrid, solo tres. Un panorama muy distinto al que ofrece el mercado inmobiliario de Castellón, que es la cuarta provincia del país en la que más cuesta cerrar operaciones de compraventa de inmuebles, en concreto 13 meses.

Así lo acredita el último informe emitido por la inmobiliaria Solvia, el Solvia Market View, que analiza el tiempo que discurre entre el momento en el que se ofrece un activo en un portal inmobiliario y cuando se cierra la operación. Únicamente en Cantabria, Salamanca y Ourense se lo piensan más que en la provincia a la hora de comprar.

poca oferta // Uno de los factores principales que explican esta reticencia a comprar es, como explica el delegado en Castellón de la Asociación Valenciana de Inmobiliarias, Joaquín Estañol, la «falta de obra nueva» en lo que afecta a la capital de la Plana, la que aporta más inmuebles a la oferta. Esto hace que el interesado en adquirir una vivienda no encuentre inmuebles interesantes e incluso sucede que «finalmente, optan por alquilar».

«Si sacas una promoción nueva en Castelló, no te dura nada. No es que la gente no tenga interés en comprar, sino que no encuentran casas que se les adapten», coincide Carlos Carmona, el secretario del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Castellón. Esto no significa, por otra parte, que el mercado inmobiliario en la provincia esté paralizado; de hecho, en los últimos meses se ha incrementado la actividad, pero se partía de un nivel tan bajo que aún existe mucho margen de mejora.

metro cuadrado barato // Solvia no solo ha analizado el tiempo en el que los compradores tardan en adquirir una vivienda, también el precio medio del metro cuadrado. En Castellón es de 826 euros, el importe más barato de todo el litoral mediterráneo. Solo en algunas zonas de Castilla La Mancha y Castilla León, en Lugo y en Extremadura se encuentran importes inferiores.