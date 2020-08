Castellón espera calor hasta noviembre

El verano empezó más tarde en Castellón este año, con un calor que no se hizo notar hasta julio pero que se alargará más de lo habitual. La previsión es de temperaturas altas, «por encima de lo normal, durante septiembre y octubre», como mínimo, según resaltó a Mediterráneo el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, José Quereda, quien recordó que el clima veraniego tardó más en llegar en esta temporada del 2020, con un junio marcado por temperaturas más suaves, un grado menos respecto a años precedentes. Luego llegó el calor en julio y hasta ahora, con buen tiempo se estirará prácticamente hasta noviembre.

Así que la manga corta permanecerá un tiempo más a mano en el armario y se demorará el cambio de vestuario. «Hoy hará algo más de calor, incluso», incidió. Como única excepción, Quereda citó que la semana próxima el tiempo dará una tregua a la provincia, con un ambiente más suave derivado del descenso del mercurio en uno o dos grados, lo que dará un respiro «que se agradecerá y será un alivio momentáneo», dijo.



UN GRADO MÁS / Con todo, este agosto está siendo especialmente caluroso, con temperaturas altas y «un grado más de lo habitual», apuntó al respecto Quereda. El bochorno está siendo otro punto característico de este estío, con unos niveles de humedad notablemente altos, superiores al 70% en este mes de agosto, «que hacen acrecentar la sensación térmica en tres o cuatro grados más», reseñó el experto en clima. No obstante, todo ello no quita para que se puedan producir durante las próximas semanas «alguna interrupción a la sequía y que se activen algunas precipitaciones, pero que serán escasas y puntuales».



NOCHES CASI TROPICALES / A lo largo de este verano esa humedad relativa, que eleva indirectamente la sensación fisiológica de temperatura, ha oscilado entre el 70 y 75%, indicadores con niveles muy altos. «En concreto, este mes la media del observatorio del clima de Castellón rondará el 71%», concretó. De media, el mes terminará con valores de 27 grados y mínimas bastante altas, de 21, que han tenido como impacto que «casi todas las jornadas hemos tenido noches cercanas al clima tropical». Además, se han registrado picos en lo que va de agosto de hasta 32 grados, pero sin llegar a los récords del 2009 (verano tórrido, con más de 40 grados y que fue el tercero más cálido desde 1970).

SÁBADO PASADO POR AGUA/ La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) determina en su predicción para este fin de semana un sábado pasado por agua en la provincia de Castellón. Con todo, la previsión es que en algunas localidades ya comience a chispear el viernes por la tarde, aunque en general el riesgo de precipitaciones será menor durante la jornada; al igual que el domingo, con baja probabilidad de registrar lluvias. El sábado, eso sí, la probabilidad de lluvia alcanzará el 90% tanto en la costa, en Castelló, como en el interior, en Segorbe o Bejís. En general, el centro y mitad sur de la provincia, tendrán más opciones de mojarse; mientras que en la zona norte rondará de media el 50% (en Vinaròs; un 40%; y un 45%, Peñíscola). Para hoy miércoles la provincia disfrutará de cielo despejado y temperaturas con pocos cambios. Se esperan mínimas de 17 grados, en puntos del interior como Morella; de 21 en la Vall d’Uixó; y de 23 en Castelló y Vinaròs. Y máximas como los 31 grados de Morella a los 33 en la capital. Es llamativa la humedad relativa, altísima: con un 88% en Castelló; 87% en Vinaròs; o en el interior, el 86% en Atzeneta.