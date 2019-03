Castellón exige más igualdad

Con un seguimiento que fue desigual según el sector productivo y una multitudinaria manifestación que reunió a miles de vecinos (10.000 según la Policía Local y 15.000 según la organización), la capital de la Plana secundó ayer la movilización general convocada por la Assemblea 8-M Castelló para reivindicar los derechos de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer.

Aunque por la mañana hubo paros de dos horas y algunas concentraciones, así como piquetes informativos, fue por la tarde, en el transcurso de la manifestación que recorrió el centro de la ciudad, cuando las castellonenses salieron de forma masiva a la calle para exigir una mayor igualdad. Porque, a pesar de que desde el último 8 de marzo, que marcó un antes y un después en la defensa de estos derechos, sí que se ha avanzado en concienciación social, bien es cierto que todavía quedan retos pendientes, como la corresponsabilidad, el maltrato o el techo de cristal, según reconocieron las representantes de diversas entidades feministas, tal y como publicó ayer este diario.

LA MARCHA / Tras la pancarta bajo el lema Juntes, diverses i combatives que encabezaba la manifestación multitudinaria, miles de castellonenses (mujeres en su mayoría) marchaban con consignas como Visca, visca, visca, la lluïta feminista o Ens toquen a una, en toquen a totes. Tal fue la magnitud de esta que el comunicado se leyó en la céntrica plaza Mayor y no en Santa Clara como estaba previsto, al quedarse pequeña esta última.

El secretario general de UGT Castellón, Francisco Sacacia, calificó de «notable» el seguimiento de la huelga en la ciudad de Castellón, «principalmente en los sectores de la industria cerámica o textil y en la administración pública (sanidad, juzgados, ayuntamiento, servicios públicos...)». Según el portavoz de UGT, en la industria pararon el 50% de trabajadores, mientras que en la administración fue el 80% del personal el que ayer no acudió a trabajar. Sacacia también remarcó que en el sector citrícola, principalmente en los almacenes de naranjas, la huelga apenas tuvo repercusión, «ya que casi ha finalizado la campaña». Una idea que compartió el secretario provincial de la Unió de Llauradors, Carles Peris, quien destacó que en la oficinas de la entidad sí que se hicieron las dos horas de paro a lo largo de la mañana.

El responsable de Empleo de CCOO, Albert Fernández, afirmó que el 65% de los trabajadores del sector público optó por parar, frente a un 25% del privado.

SANIDAD Y EDUCACIÓN / En cuanto al sector educativo, hubo disparidad de opiniones entre el sindicato STEPV y la Conselleria de Educación. Mientras el primero aseguró que el 50% de los profesores de la provincia de Castellón había hecho huelga, desde la administración pública aseguraron que el grado de seguimiento de la misma fue del 18,47%.

En la Conselleria de Sanidad afirmaron que en la huelga de 24 horas, en el turno de mañana, secundaron la convocatoria de no ir a trabajar el 3,55%.

El comercio y los autónomos fueron los dos sectores económicos donde la huelga prácticamente no tuvo efecto. La secretaria de Covaco Castellón, Tere Esteve, destacó la ausencia de incidentes, pero «el seguimiento no fue elevado porque muchos de los comerciantes, aunque apoyan la reivindicación, reconocieron que la situación económica actual no es la mejor para cerrar los negocios y hacer huelga», subrayó.

De forma similar se pronunció el presidente de ATA Comunitat Valenciana, Rafael Pardo. «El alcance del paro ha sido escaso entre los autónomos aunque sí que fueron muchas de las socias de la entidad a la manifestación por la tarde», concretó Pardo.