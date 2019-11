Castellón exige tolerancia cero contra la violencia de género

Los colectivos convocantes del 25-N apelaron ayer a la sociedad castellonense a no justificar la violencia de género de ninguna forma y a mostrar tolerancia cero contra esta lacra que suma más de 17.000 denuncias en la provincia en la última década, y 838 solo en el primer semestre del año, como publicó el diario Mediterráneo. Así lo expusieron en la lectura del manifiesto en la plaza Mayor de Castelló, mostrando su preocupación ante el «rearme del patriarcado, en su guerra abierta contra las mujeres». Hablaron de «emergencia feminista».

Cientos de personas participaron en la manifestación que recorrió ayer las calles de Castellón. Los y las asistentes portaban pancartas donde podía leerse De Camí a casa vull ser lliure, no valenta. No a la violencia de género, si a la igualdad o No al terrorismo masclista. Había personas de todas las edades, desde niños en carrito a personas mayores y también muchos jóvenes. Algunos llevaban a sus mascotas. Precedido por el son de los tambores, el espacio de las ausentes recordaba a las asesinadas. Jóvenes portando pañuelos rojos que les tapaban la boca, globos morados o máscaras se pudieron ver en el acto. Entre los colectivos participantes estaban la Xarxa de Dones, Liceu de Dones, Iaioflautes, UGT, Intersindical, Adona’t Dones de Moncofa, Grup de Dones Vila-real o Subversives Castelló. «Que no, que no, que no tenemos miedo». Con estas palabras llegaron las primeras participantes a la plaza Mayor. Fora feixistes dels nostres barris; o Si toquen a una ens toquen a totes; son otros de los lemas que corearon en Mayor.

La cremà del marichulo quedó solo en una performance por culpa de la «represión institucional». Y es que un escrito del Ayuntamiento en base a un informe de Protección Civil desaconsejó su realización tal cual estaba previsto. Por ello, incluyeron entre las entidades que ponían obstáculos a la lucha contra la violencia de género a la Policía y Protección Civil, además de la Conferencia Episcopal y la Justicia. Al grito de Foc al violador, al masclista y al patriarcat se encendió en la concentración una bengala morada.

Tras un concierto de la Coral Veus Atrevides se leyó el manifiesto. Entre las siete medidas que se exigieron al Gobierno central, autonómico y a todas las administraciones, está que se desarrolle y cumpla el Pacto de Estado y que este incluya todas las formas de violencia contra las mujeres, sea trasversal a todas las administraciones y cuente con los recursos suficientes para que la prevención y erradicación sea real.

A su vez, se reivindicó reformar el sistema judicial y el Código Penal con la creación de nuevos juzgados especializados y con formación obligatoria en género de todo su personal. También se instó a eliminar la custodia compartida obligatoria, suprimir el régimen de visitas a los padres maltratadores y la retirada de la patria potestad. En materia educativa, advirtieron que «hace falta urgentemente una educación afectivo sexual para un futuro sin violencia machista». Para ello, solicitaron derogar la ley orgánica Lomce y aprobar una nueva.

También apoyaron una ley que frene la explotación sexual de las mujeres, penalice la demanda, persiga las redes delictivas de proxenetismo y tráfico de personas y se dote de recursos suficientes para atender las necesidades de las mujeres prostituidas.

Apeló, a su vez, a que no se dé un paso atrás en los derechos sexuales y reproductivos y que el aborto sea libre y gratuito.

La edila de Igualdad de Castelló, Vero Ruiz, recordó que «la violencia hacia las mujeres es una condena a la falta de educación y políticas efectivas para combatirla que pagan ellas pero también toda la sociedad». Destacó proyectos como la Xarxa pels Bon Tractes o los de los colectivos feministas.

A lo largo de la jornada de norte a sur de la provincia se sucedieron los actos de homenaje en centros de trabajo, educativos, de salud y otras instituciones.

LAS AULAS // Por la tarde hubo un minuto de silencio y una concentración en las Aulas, donde el presidente provincial, José Martí, leyó una declaración aprobada por los grupos en el pleno del día 19, apelando a una apuesta firme por las políticas preventivas y de intervención desde edades tempranas y destacó el papel clave de ayuntamientos y diputaciones para impulsar estrategias de sensibilización, detección, acompañamiento y protección de víctimas.

El comunicado leído en la UJI la rectora, Eva Alcón, apeló a que la Universidad tiene que constituirse como un ejemplo de lucha contra la violencia machista que se pueda dar en su seno, garantizando la protección y reparación de daños a las víctimas y se comprometió a trabajar desde la formación, investigación y sensibilización para contribuir a una «sociedad libre» de esta lacra.

UNIVERSIDAD // La universidad también lanzó una campaña de redes sociales en la que la comunidad universitaria compartió fotos con el hashtag #JoDicNOalesViolènciesMasclistes. Además, en el Ágora hubo un punto para difundir el protocolo en esta materia y el Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género abrió un Pati de Llum como espacio para la reflexión. También hubo tres exposiciones, una de ellas del Consell de l’Estudiantat.

En el Hospital General se abordó la violencia sexual y su tratamiento sanitario al respecto.