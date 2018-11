Castellón ha recuperado ya el 72% del empleo que se perdió durante la crisis

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Basta de engaños ,se mire como sd mire. Mas del 40 por cien no son empleos como tal. No son trabajos como tal. Solo sirve para las estadísticas un seudo empleo de 3 , 4 , 10 horas semanales. Este tipo de seudoempleo( de cotizar nada) , seudotrabajo, rerepresenta mas ddl 40 por cien. Se mire por donde se mire no son positivos los datos. 73 por cien de temporalidad. De cotizar cero, que van a cotizar. Ya es hora de perseguir ese tipo de contratación aunque subiese el paro a cifras de realidad.