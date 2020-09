Castellón inicia el curso del covid sin incidentes ni absentismo

No se puede decir que el primer día del curso 2020-21 en Castellón transcurriera con normalidad --no mientras haya mascarillas, distancia de seguridad, entradas escalonadas...---, pero sí al menos que la jornada más esperada y la que ha requerido más preparación por parte de las administraciones y de los centros transcurrió sin incidentes importantes. Hubo, además, un nivel de asistencia alto pese a la amenaza de absentismo que planeaba, impulsada por colectivos de padres; y solo un centro de los 249 que hay en la provincia sostenidos con fondos públicos no pudo abrir a consecuencia del covid,

Fue el Centro Rural Agrupado (CRA) Penyagolosa, que cuenta con aularios en les Useres, Vistabella y Atzeneta, el que a consecuencia del positivo de un trabajador no comenzó las clases, una medida que ya tomó Salud Pública durante el pasado el fin de semana. Esto hizo que, tal y como destacaron desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en Castellón abriera el 99,6% de los centros educativos y que el 99,8% de los alumnos tuviera clases en modalidad presencial.

A este respecto, el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, destacó que «volvemos con la máxima seguridad posible y con la certeza de que es más necesaria que nunca la aportación educativa a la sociedad».

Seguridad en el aula

«El alumnado se merece volver a las aulas después de seis meses, en un inicio de curso marcado por la seguridad en las aulas, donde tendremos que superar muchos obstáculos, pero hace meses que estamos preparando este momento y queremos agradecer el trabajo ingente hecho por la comunidad educativa valenciana», añadió.

Confirmaron las buenas sensaciones desde la Asociación de Institutos de Educación Secundaria de Castellón. Toni Solano, máximo responsable del IES Bovalar de Castelló y miembro del colectivo, explicó que las únicas ausencias han sido «las de alumnos que ya lo habían avisado de que no vendrían por tener familiares afectados por el covid o que tienen patologías previas y prefirieron no venir». En todo caso, muy poca incidencia del absentismo, destaca.

En Vila-real, los centros educativos comenzaron a recibir desde ayer a los 8.621 alumnos de los colegios e institutos de la ciudad. El Ayuntamiento, además, anunció ayer que ha activado ya el nuevo contrato para el refuerzo de limpieza, que implicará una inversión extraordinaria de 12.000 euros mensuales, elevando hasta los 82.000 al mes el gasto.

Desde Burriana, más de 5.500 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP comenzaron sin incidencias el curso escolar 2020-2021 en los 12 centros educativos con los que cuenta la localidad. Parecido número de estudiantes hubo en la Vall d’Uixó, 5.300, para los que se han contratado 37 docentes y 33 monitores de comedores más.

En Benicarló destaca el cambio de dirección en los accesos al instituto Ramón Cid; a partir de ahora se deberá acceder al centro por la calle de Isaac Albéniz y se saldrá por el camino de Artola. Además se ha puesto a disposición del IES Joan Coromines un aula en el Auditorio Pedro Mercader para garantizar la presencia de los alumnos de Bachillerato. El Ayuntamiento asume los trabajos de limpieza, desinfección y conserjería de los cuatro colegios públicos, lo que supondrá un sobrecoste para sus arcas de 140.000 euros. Informa: María José Sánchez.

Benicàssim

Los CEIP Santa Águeda y Palmerar de Benicàssim iniciaron ayer el curso escolar en la localidad. A lo largo de esta semana se irán incorporando a las clases un total de 430 menores en el primero y 600 en el segundo, sumando un total de 1.030 escolares en los colegios públicos.

También hubo normalidad en el del CEIP Virgen de Vallivana de Morella, que contará con un total de 171 alumnos. Está previsto que en las próximas semanas en el centro comienzan las obras rehabilitación del Pla Edificant de la Generalitat con un presupuesto de unos 1,5 millones de euros.

Por otra parte, la Plataforma Libre Elección Educativa de la Comunitat, que cuenta con miembros de la provincia, anunció ayer que hoy entregará firmas en la Conselleria de Educación para reclamar la posibilidad d