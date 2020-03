Castellón registra en un solo día 18 nuevos contagiados y eleva a 25 los casos activos

El coronavirus está en crecimiento exponencial. Lo está en el conjunto del país, en la Comunitat Valenciana y en Castellón. La Conselleria de Sanidad confirmó ayer 18 nuevos contagios de covid-19 en la provincia, entre ellos un menor de edad, con lo que la cifra total de positivos se eleva a 25, más del triple que un día antes, cuando eran tan solo 7. En la región ya son 403 los casos activos y la consellera Ana Barceló reconoció que se está entrando en otra fase del contagio, «el de una transmisión comunitaria sostenida». Es decir, algunos de los nuevos positivos ya no son secundarios (importados desde Madrid o Italia) sino que se han infectado dentro del propio territorio valenciano.

En una comparecencia pública, y por primera vez de forma telemática, la titular de Sanidad informó de los 216 nuevos positivos de coronavirus en la Comunitat en 24 horas, entre ellos tres menores de edad (dos en Valencia y uno en Castellón), y también del fallecimiento de una mujer de 75 años afectada, una paciente ingresada que presentaba una patología previa y que se trata de «un caso importado». De esos 216 nuevos contagiados, 104 se han registrado en la provincia de Valencia, 94 en Alicante y 18 en Castellón. Además, 111 son mujeres y 104 hombres. De los nuevos infectados de Alicante, Barceló dijo que los técnicos sospechan que se debe a una «mayor afluencia de personas que vienen de otros destinos».

En total, y hasta el mediodía de ayer, en la Comunitat Valenciana ya han fallecido cuatro personas a causa del coronavirius y el número de casos activos se eleva a 403: un total de 228 en la provincia de Valencia, 151 en Alicante y 25 en Castellón. Las pruebas hasta ahora realizadas para detectar el covid-19 en casos sospechosos y que finalmente han dado negativo asciende a 3.255.

El teléfono de asistencia dispuesto por la Generalitat destinado a atender a la población por este asunto ha recibido 15.400 llamadas y el autotest para detectar si se puede estar afectado con coronavirus que incluye la página web de la Conselleria cuenta ya con más de 1.400.000 visitas.

LLEGAN DÍAS MUY DIFÍCILES // La consellera reconoció que los últimos días han sido difíciles y aventuró que los próximos también lo serán. «Nuestro país se enfrenta a una alarma sanitaria global que debemos afrontar unidos» e insistió en que tanto las medidas tomadas por el Consell como las del Gobierno central son «necesarias y responsables», con el «único objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, contener propagación del virus y proteger el sistema de salud pública».

Barceló se refirió también a las quejas de muchos ciudadanos que han lamentado que el teléfono 900 200 555, habilitado por la Generalitat para atender posibles casos de coronavirus está colapsado. En este sentido, avanzó que se va a reforzar y que pasará de 12 a 20 locutores, personas especializadas y que «han de atender de modo personalizado y resolutivo», lo que necesita tiempo.

También se refirió a las últimas noticias que alertan que la toma de ibuprofeno por parte de los pacientes infectados empeora su situación «En estos momentos, no hay ninguna indicación de la Agencia Estatal del Medicamento al respecto, y, por tanto, no hay instrucciones que indiquen que este medicamento pueda causar algún efecto. No tenemos recomendación ni de retirada ni tampoco de su uso», añadió.