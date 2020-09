Castellón debe ponerse las pilas cara a prepararse ante la gota fría. A las puertas de la campaña contra inundaciones que se activa desde ya y hasta diciembre, faltan planes actualizados de los puntos de riesgo en los municipios y un mayor diálogo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con los ayuntamientos que agilice la limpieza de cauces y barrancos.

El secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, reconoció ayer que desde la Conselleria les tocar ejercer de «mediadores» casi a diario entre alcaldes y alcaldesas y la CHJ. Los ayuntamientos, como ya publicó Mediterráneo, están adelantando la puesta a punto de caminos, acequias e imbornales, pero se encuentran trabas a la hora de intervenir en los cauces. Piden a la CHJ que asuma esta labor y, ante la falta de respuesta, la Administración local decide asumirlo, pero debe pedir la autorización al mismo organismo estatal. Y todo se alarga.

Un mal endémico que requiere soluciones prácticas. Para el también responsable autonómico de Seguridad, «falta comunicación; muchas veces no existe recepción del mensaje que envían los alcaldes y los trámites se eternizan. Deberían crearse foros de debate entre la CHJ y los ayuntamientos para detectar esos puntos negros donde hay que intervenir y aumentar la sintonía». Mientras, la Generalitat transmite los problemas que le hacen llegar las poblaciones de Castellón, incluidas las pequeñas del interior. «No existe colaboración entre ellos, parece ser, para eliminar de los cauces las cañas, limpiar las piedras, etc. en cauces de ríos y barrancos, donde puede resultar más problemático ante una tromba de agua», esgrimió Ángel. Los pueblos próximos a embalses también muestran sus dudas y consultas cuando se elimina agua de las presas; y también recurren a Emergencias.

Consultada la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre estas cuestiones y la planificación de actuaciones en esta recta final del año, ayer, no dio respuesta. Sí dieron a conocer recientemente desde el organismo estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente el balance en la provincia de Castellón, hasta el 30 de julio, con 21 acciones centradas sobre todo en retirar árboles caídos de los cauces en 14 localidades.

En otro orden de cosas, desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias consideran fundamental que los ayuntamientos de la provincia remitan ya sus planes antirriada, con los puntos de riesgo «actualizados» (obligatorio para los de riesgo medio y alto), con su documentación técnica. «Es fundamental contar con este diagnóstico ante la gota fría, sobre todo, de aquellas poblaciones de máximo riesgo y gran caudal», insistió Ángel con preocupación, quien alertó que también se avecina la época de «nevadas, lluvias, etc.».

SEMANA PRÓXIMA / A finales de agosto la Conselleria ya remitió una circular a las Administraciones locales para recordarles el envío de los protocolos. Y es que la campaña oficial contra inundaciones de este año se presentará a mediados de mes, según avanzó la Conselleria de Justicia, que señaló que «con el final del verano, se inicia la época de mayor riesgo de que se produzcan lluvias intensas y se alargue durante todo el otoño, hasta diciembre».

MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS/ El operativo que prepara la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias contempla puntos como hacer hincapié en el mantenimiento y conservación de inmuebles, sobre todo los de mayor antigüedad, a fin de evitar que las fuertes lluvias provoquen derrumbes y problemas.

«Cuando se dan fuertes lluvias pueden caer cornisas, balcones, etc. de viviendas. Son situaciones a vigilar», citó José María Ángel, responsable del organismo autonómico. Así, estos materiales además pueden sobrecargar las escorrentías de agua.

Por ello, desde la Generalitat recuerdan a los ayuntamientos este aspecto, a través de dos guías: una relativa a reducir la vunerabilidad de edificios frente a inundaciones;y otra para evaluar daños.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA / El catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, manifestó que «en Castellón se descarta una gota fría estos días, pues existe un fenómeno de estas características que se está alejando hacia Italia». Con todo, Quereda avisó que «estacionalmente» puede descargar en cualquier momento. «Septiembre y octubre suelen ser meses críticos», remarcó. ¿Será más intensa esta temporada? «Dependerá de la diferencia entre temperaturas altas y el frío en cada momento. No se puede pronosticar. Los modelos son con 48 horas de antelación», dijo.

RIESGO MARINO/ Como novedad en esta campaña, la Generalitat ha presentado el listado de los municipios con más riesgo de inundación por temporal marino, que se suma al catálogo que ya existía con motivo de fuertes lluvias por desbordamiento de ríos. En Castellón, los considerados de riesgo marino coinciden ineludiblemente con los costeros, aunque no constan todos. En un reciente informe no consta ninguno con nivel alto. Tienen un riesgo medio de origen marino: Almassora, Almenara, Benicarló, Burriana, Moncofa, Nules, Orpesa, Peñíscola, Torreblanca y Vinaròs. Y por último, existe un menor problema es en el litoral de Benicàssim, Castelló y Xilxes. No constan datos de Alcossebre ni de la Llosa, también costeros.

RIESGO POR EMBALSES PRÓXIMOS/ De producirse un accidente en una presa o embalse, la Generalitat tiene contemplados aquellos municipios de más riesgo por su cercanía. Figura l’Alcora (por los pantanos de Mª Cristina y Alcora), Almassora (Mª Cristina y Sitjar), Almenara, Arañuel, Burriana (Mª Cristina y Sitjar), Castellnovo , Castelló (Mª Cristina) o Cirat . También Espadilla, Fanzara, Geldo, Jérica, Moncofa (balsa del Belcaire), Montanejos, Navajas, Nules, Onda (con cinco puntos: Carmen, Mª Cristina, Arenós, Ribesalbes y Sitjar), la Pobla de Benifassà, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, Rossell, San Rafael, Sant Joan de Moró, Sant Jordi, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Toga, Torrechiva, Traiguera, la Vall d’Uixó, Vallat, Vila-real, Vinaròs y Xilxes.