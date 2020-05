Castellón triplica tratamientos ante la gran proliferación de mosquitos

Las intensas lluvias registradas en los últimos meses, unidas a las elevadas temperaturas, han provocado una gran proliferación de larvas y ejemplares adultos de mosquitos en los municipios de Castellón, en especial en las zonas costeras, hasta el punto de que para combatir la plaga, las brigadas de Lokímica, encargada de los tratamientos en gran parte de las poblaciones, y que dirige las acciones del servicio de Control de Mosquitos y Simúlidos de la Diputación de Castellón, están triplicando los turnos de tratamiento, mañana, tarde y noche. Las actuaciones se realizan siguiendo los informes de situación elaborados por el director del Plan Provincial, el catedrático de la Universidad de València, Ricardo Jiménez.

«Se trata de complementar y reforzar el tratamiento aéreo que se realizó el pasado 23 de abril en las zonas húmedas y de marjal de ocho municipios de la provincia, para cortar el ciclo vital de los insectos, y que tuvo un eficacia de un 98%», explicó el responsable de Lokímica, Rubén Bueno, quien no descarta, no obstante, que si vuelve a llover intensamente y las temperaturas se mantienen por encima de 20 grados sea necesario repetir la actuación desde el helicóptero. Y es que el el ciclo de reproducción de los mosquitos podría volver a activarse en una primavera que arroja registros que la situarán entre las más húmedas de los últimos años.

Así, por un lado triplican tratamientos terrestres en los grandes humedales para combatir el mosquito de marjal, y por otro refuerzan actuaciones en imbornales y calles de zonas urbanas y periurbanas para frenar al mosquito tigre.

En este sentido, Bueno incidió en la problemática detectada en propiedades privadas, principalmente segundas residencias en playas de la Plana Baixa, como Nules, Almenara, Moncofa y Xilxes, donde debido al confinamiento por la alarma sanitaria hay viviendas vacías con acumulaciones de agua por las lluvias, que se convierten en focos de insectos y ya están causando problemas a los vecinos que sí que residen en la zona todo el año. «Ya era habitual en años anteriores y ahora se ha acentuado por el confinamiento», añadió.

El mosquito no transmite el coronavirus

¿Pueden los mosquitos transmitir el covid-19? Es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos y que agrava la preocupación actual por la proliferación de estos insectos. La respuesta es negativa. La Organización Mundial de la Salud (OMS), a día de hoy, afirma que hasta la fecha no ha habido información, ni evidencia, de que este tipo de coronavirus se transmita a través de este insecto. Y es que los datos muestran que el covid-19 se transmite a través de la saliva y entre personas. Ningún virus de la familia Coronavidae, a la que pertenece el SARS-CoV-2, ha sido identificado como un virus transmitido por insectos, por lo que no hay evidencia científica que los mosquitos tigre puedan ser transmisores.

En este sentido se manifiesta también el catedrático de control de plagas del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, Ricardo Jiménez: «No hay ninguna prueba que evidencie que el mosquito tigre, ni ningún otro de los que tenemos en nuestras latitudes, sea capaz de transmitir este virus», manifiesta. En términos similares se expresa el director científico y responsable del departamento I+D de Lókimica, Rubén Bueno. «Es muy improbable, el virus no se transmite así y no se asocia a este tipo de insectos», afirma el especialista.