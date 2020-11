Castellón vive un 'boom' con los repartos de hostelería y comercio

Los hábitos cambian y la petición de los repartos a domicilio, ya sea de comida o artículos, va al alza, también en Castellón, en especial en esta recta final del año, con plantillas del sector de la logística y mensajería que se refuerzan de cara a los envíos de Navidad. El formato delivery ha cogido fuerza también especialmente en este ejercicio atípico, al pasar los castellonenses más tiempo en casa por las restricciones de movilidad a causa de la pandemia y la previsión de que se perpetúe, como mínimo, durante varios meses.

Desde la empresa de trabajo temporal (ETT) Adecco, su delegada en Castellón, Pilar Trilles, explicó que «la logística y el transporte ha generado y sigue generando ofertas de empleo. Es evidente que justamente este sector ha ido en alza desde el inicio de la pandemia». ¿Qué perfiles se buscan? «Mozos de almacén, repartidores, personal auxiliar y costumer service. Contamos con candidatos/as responsables, comprometidos, proactivos, con capacidad para el aprendizaje, adaptabilidad, flexibilidad y ganas de trabajar», añade. Desde Randstad coincidieron en el boom de empleo logístico, con miles de puestos que se buscan en toda España, «de cara a entregas de paquetes del comercio electrónico en días como el Black Friday, con grandes ofertas el 27 de noviembre, y la Navidad».



VENDEDORES SOLIDARIOS

El pequeño comercio se ha adentrado poco a poco en estos servicios. La secretaria general de Covaco-Castellón Confecomerç, Tere Esteve, destaca que «ya tenemos experiencia del confinamiento y algunos han seguido en esa línea. Otros se están preparando. Son pedidos (de frutería, carne, textil o calzado) que llegan por teléfono, Whatsapp, web o incluso redes sociales. Hay vendedor que lo reparte cuando cierra la tienda, en la propia localidad; o se organiza con otros negocios de la misma calle; y otros buscan servicios de autónomos de envío provincial o nacional».

Y la hostelería, más de lo mismo. Las motos de reparto de take away empezaron como algo propio de las grandes franquicias y van calando ya en los restaurantes. El responsable de restauración de Ashotur, Rubén López-Vera, apuntó que con el confinamiento creció esta alternativa, «que muchos clientes nos pedían y que implantaron incluso cocineros con estrella Michelin como Quique da Costa, con entrega de menús para comer en casa», y ahora, va a más, y la ofrecen «en Castellón, igual pizzerías artesanales que restaurantes, etc. Hay que estar preparados. Vienen meses duros de noviembre a enero».

También el presidente de Ashocas, Álvaro Amores, explicó que su propia cadena de restauración ofrecerá próximamente el servicio Giulianni’s en casa. «Toca reinventarse y adaptarse a las nuevas medidas, por eso, muy pronto, ofreceremos nuestro servicio a domicilio», indicó el empresario.

Y es que con las últimas restricciones de movilidad --el toque de queda a partir de las 24.00 horas que da por perdido el último turno de cena y no permite tomar pedidos a partir de las 23.00 horas-- y la vuelta a la reducción de aforos a ciertas localidades, la comida para llevar puede ser una opción. Con todo, el vicepresidente ejecutivo de Ashotur, Luis Martí, opinó que «es posible que se incremente esta práctica en los próximos meses», si bien matizó que «si se diera un confinamiento más estricto, solo con comida a domicilio, la mayoría no aguanta».



GANAR TIEMPO

El Centro Comercial Salera ha habilitado por primera vez un párking específico para reparto --funciona desde junio, pero ahora está afectado por las obras que acabarán «en pocas semanas»--. «El servicio de delivery está pensado para que los riders puedan acceder al centro con rapidez y tener siempre un espacio donde estacionar sus motos. La mayoría de locales están adheridos y unos 11 restaurantes lo utilizan muy a menudo (Lemongrass, Pans&Company, Mc Donalds, San Luis, Sushi ya, Foster Hollywood,100 Montaditos, Haagen Dasz, La Tagliatela, Udon o TGB). Con las restricciones actuales, es un servicio que irá al alza».