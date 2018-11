Castellón vive su Ruta de Sabor

Tomata de penjar de Alcalà, queso de Catí, cerveza artesana de la capital, embutidos de Forcall o conservas de Morella, todos forman parte de la Ruta de Sabor con la que los castellonenses se volcaron en la I Feria Gastronómica celebrada en la plaza de las Aulas de Castellón de la Plana, en una segunda jornada de la cita en la que la respuesta del público, atraído por la oferta de productos de la provincia y por la presencia del chef Martín Berasategui, fue muy importante.

El maestro de los fogones acreditado con ocho estrellas Michelin desplegó un día más amabilidad sin medida, posando con todos los que se acercaron a hacerse fotografías con el embajador de los productos castellonenses que, aseguró, forman parte de su cesta de la compra y son «la envidia» de aquellos a quienes invita a comer en su casa en San Sebastián. El encargado de inaugurar el certamen gastronómico recorrió antes el Mercado Central de Castellón, así como tomó un almuerzo cien por cien local, que consistió, según sus propias palabras en «el mejor carajillo del mundo y el mejor plato de sardina vieja que he comido nunca».

Recordó que en cada rincón de la parte vieja de San Sebastián «había cajas de sardina vieja y hoy resulta que he comido el almuerzo que más me ha cargado las pilas de mi vida. Tenéis una chispa especial y os ganáis el cariño de todo el mundo. Me siento súper querido», dijo el chef.

"CONFIAD EN MARTÍN"

Al mismo tiempo, el chef donostiarra defendió que Castellón «es una tierra donde ser cocinero y ser pequeño productor es superimportante, porque te sientes importante». Añadió en este sentido que eso, para la cocina y para el turismo gastronómico, va a ser «vital» cara a que no solo se aprecie lo que se ha hecho hasta ahora, sino lo que se va a hacer en los años venideros, sobre lo que anunció que «va a ser muy importante». «Confiad totalmente en Martín, que no os fallará como profesional y ni, además, como persona», sentenció ayer el cocinero.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, destacó que «la experiencia de compartir estas jornadas de nuestra gastronomía junto a Martín Berasategui está siendo extraordinariamente gratificante». «Estamos aprendiendo a hacer las cosas bien junto a quien tiene ocho estrellas Michelin», resaltó.

El showcooking de Armelle Cadalen, chef del Restaurante Bruno de Benicàssim abrió una intensa actividad que se mantuvo durante todo el día. Le siguió la demostración de coctelería de Yeray Monforte, quien planteó creaciones para cada momento del día, con recetas sorprendentes como el vermú de setas o el cóctel de café cremat. Los más pequeños tuvieron también su protagonismo de la mano del Gremi de Forners de Castelló, y la nutrición, con la charla sobre productos de Castelló Ruta de Sabor a cargo de IS Dietistas. La cata de aceite AOVE Premium a cargo de Paloma Roure, y Elaiotécnia fue el mejor broche a una jornada en la que la gastronomía provincial y el consumo de varios productos autóctonos fueron el eje.