La castellonense María Querol compartirá representante con Elsa Pataki o Javier Cámara

Elsa Pataky, Javier Cámara, Alejo Sauras, Juan Diego, Julián López, Blanca Suárez… y María Querol. En este elenco de estrellas de la gran pantalla se codea ya la castellonense, que tras su participación en la tercera temporada de MasterChef Junior ha emprendido una carrera sin frenos hacia la fama. Su paso más reciente dentro de este camino ha sido el de pertenecer a la agencia de representación de la prestigiosa agencia de actores Paloma Juanes, que representa a los famosos nombres citados al comienzo de este artículo.

“La verdad es que me hace muchísima ilusión”, reconoce la joven de 15 años en ‘Mediterráneo’. Lo primero para María Querol siguen siendo los estudios –cursa 4º de ESO con excelentes calificaciones en el colegio Escuelas Pías de Castellón-, pero lo cierto es que el mundo de la interpretación está llamando con fuerza a su puerta. Sus últimas apariciones en ‘Nada Será Igual’ o en ‘La espuma de las almas’, amén de protagonizar diferentes campañas de publicidad, le han permitido abrirse paso en el mundo del séptimo arte: “Víctor, director de ‘Nada Será Igual’ , me animó a presentarme a esta agencia, así que llamé y me hizo muchísima ilusión que estuvieran interesada en mí”.

Uno de los últimos proyectos de María Querol ha sido el de participar en el doblaje de la película de animación ‘Bikes’, que estuvo nominada a los Goya, con ilustres como el también castellonense Carlos Latre: “Saldrá en Semana Santa y seguro que gusta mucho. Fue una gran experiencia y ahora creo que puedo participar en la próxima película de Manuel J. García, ‘Planet Ripos’, donde saldrán los personajes del artista Ripollés. Saldrá en los cines en Semana Santa y seguro que gusta mucho”.

En resumen, María Querol, que cuenta con una legión de seguidores en redes sociales, parece que puede apostar definitivamente por el mundo de la interpretación después de sus ‘pinitos’ en la cocina o incluso la moda: “No quiero cerrarme puertas porque disfruto con todo lo que hago”.