La Cátedra Facsa de la UJI analiza los retos de la seguridad hídrica en la gestión del agua

La Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume I de Castelló ha celebrado hoy el acto de entrega de la tercera edición de los premios a las mejores investigaciones académicas aplicadas al ciclo integral del agua. Un acto que ha servido para poner en común algunos de los principales retos vinculados a la gestión del agua.

En ese sentido, la jornada ha tenido como invitado de honor a Carlos M. Gómez, asesor de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea, investigador asociado del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA), catedrático y director del departamento de Economía de la Universidad de Alcalá. En su discurso, el experto ha abordado los desafíos actuales en esta materia y ha analizado la “necesidad” de “incorporar la seguridad hídrica como un objetivo de Estado para responder a los desafíos crecientes en este ámbito”.

Así, ha aludido al momento de “transición hídrica” por el que atraviesa nuestro país y ha enumerado algunos de los principales errores en materia de gestión hídrica que, a su juicio, se ha cometido en nuestro país. Entre ellos, ha citado el hecho de que los mayores incentivos en infraestructuras de riego se localicen en regiones de elevado estrés hídrico, el exceso de capacidad productiva instalada y de inversión, la imposibilidad de reducir el déficit incrementando la demanda, el aumento de la oferta de bienes que carecen de demanda como el agua desalada, la falta de planificación en la gestión integral de los recursos hídricos, la falta de garantías en la seguridad de los abastecimientos en materia de eficiencia hídrica o la sobrexplotación de los acuíferos subterráneos.

Carlos M. Gómez, también ha asegurado en ese sentido que “el éxito de la gestión colectiva del agua dependerá de la capacidad de las instituciones de gobierno para armonizar las decisiones individuales con los objetivos colectivos de eficiencia, equidad y sostenibilidad”.

III Premios Cátedra FACSA



En cuanto a los premiados, en esta edición del certamen los galardones han recaído en Sarai Díaz García, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la categoría de Tesis Doctoral, por su trabajo titulado Comprehensive approach for on-line monitoring water distribution systems via state estimation related techniques; Rubén Moliner Heredia, de la Universitat Jaume I, en la categoría de Máster por su trabajo Desarrollo de un algoritmo de control de una estación depuradora de aguas residuales; y Bárbara Roselló Gomila, de la Universitat de Girona, en la categoría de Grado con el trabajo Avaluació de l’osmosi directa pel tractament d’aigües: concentració d’aigües residuals com a pretractament a la cèl·lula de dessalinització microbiana.

Durante su intervención, el director general de FASCA, José Claramonte ha remarcado el crecimiento exponencial que, pese a su juventud, ha experimentado el certamen, “que ya tiene alcance nacional y este año ha recibido más de una treintena de propuestas de especial interés”. Así, ha remarcado la “consolidación de esta apuesta de FACSA y la UJI, que nos ha permitido interactuar con las principales universidades y centros tecnológicos para organizar todo tipo de jornadas, cursos, seminarios e actividades en torno al sector del agua”.

A su vez, Sergio Chiva, director de la Cátedra FACSA, ha destacado el “papel de las Cátedras a la hora de desarrollar una relación más eficiente entre la universidad y la empresa” y, en ese sentido, ha subrayado que “en la actualidad cualquier línea de investigación que emprendan los principales grupos tecnológicos emergentes puede tener un campo de trabajo dentro del sector del agua y, como en el caso de FACSA; se trata de buscar junto con las empresas los principales puntos de aplicación para que nazcan nuevos ámbitos de investigación”.

En ese sentido, el vicerrector adjunto de Estudios y Docencia, Joaquín Beltrán Arandes, ha felicitado a los ganadores, especialmente por «haber sabido forjaros un talento personal a golpe de trabajo y de esfuerzo, un talento certificado por los títulos que habéis obtenido recientemente y reconocido ahora también con estos premios» y los ha alentado a «continuar vuestra trayectoria científica, de formación e investigación, más aún en un ámbito como el del agua, tan fundamental para el futuro, bienestar y progreso de la sociedad».