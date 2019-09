La catedrática Cristina Botella, primera 'Mujer del Mediterráneo'

Visibilizar a la mujer, la gran olvidada y la que reclama con justicia su papel en todos los ámbitos de la sociedad. Ese es el gran objetivo marcado por el Periódico Mediterráneo y Banco Sabadell con la organización del I Premio Mujeres del Mediterráneo, tal y como remarcó el director del diario castellonense, José Luis Valencia, en la gala celebrada ayer jueves, 5 de septiembre, en el Hotel Jaime I de la capital y que reconocía en esta su primera edición a la catedrática en Psicología de la Universitat Jaume I Cristina Botella, «una mujer singular, creadora de escuela entre las nuevas generaciones, una mujer que ha combatido con su trayectoria y con la categoría de su carrera la invisibilidad femenina y que ha representado, al mismo tiempo, los valores de una universidad, la suya, la nuestra, con un compromiso evidente con la igualdad de género», señaló Valencia.

Tras las palabras de la directora de Organización y Recursos Territorial Este de Banco Sabadell, María José Martínez Ramón, y de la rectora de la UJI, Eva Alcón, fue la doctora Botella la encargada de subir al estrado y recibir el galardón diseñado ex profeso por la artista cerámica Miriam Olivares de manos de Juan Antonio López Ruiz de Zuazo, consejero delegado de Prensa Ibérica (EPI) en la Comunitat Valenciana, y del director de Mediterráneo. Emocionada, la catedrática agradeció sinceramente este galardón que «valora como un reconocimiento de toda la sociedad de Castellón, a la que quiero profundamente».

UN LLAMAMIENTO / La profesora Botella aprovechó la ocasión para recordar sus inicios en la UJI, siendo la primera mujer catedrática de la Jaume I, e hizo asimismo un doble llamamiento. En primer lugar, y desde la vertiente profesional y académica, instó a seguir trabajando con fuerza, desde el ámbito universitario pero también desde la propia ciudadanía, «para conseguir un objetivo fundamental en nuestra tarea investigadora, como es el de someter a prueba la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la eficacia, efectividad y eficiencia de los protocolos de evaluación y tratamientos psicológicos». Precisamente, en los últimos 25 años la catedrática de la UJI ha desarrollado una incesante labor al respecto explorando «las posibilidades de la realidad virtual, la realidad aumentada, la utilización de internet, los dispositivos móviles como los Smartphone, o estrategias de Ecological Momentary Assessment o Ecological Momentary Intervention o distintos tipos de sensores», como bien explicó durante su discurso.

Por otro lado, envió un mensaje claro al resto de mujeres destacando que «somos organismos muy resistentes, organismos multitarea, y esto ha supuesto un privilegio evolutivo al que no quisiera renunciar», a lo que añadió: «Pensad todas vosotras en lo que queréis lograr, plantead objetivos que os interesen y si es posible que os apasionen y luchad con fuerza por ellos, no tengáis nunca miedo, no renunciéis a vuestros objetivos. Yo os aseguro que con esfuerzo y con tesón los vais a conseguir».