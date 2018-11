El cese de la vicealcaldesa de Castellón se decidirá en el próximo pleno

Mañana de tensión en el Ayuntamiento de Castellón, con una comisión de gobierno abierto y participación que ha decidido rechazar por unanimidad la propuesta de la vicealcaldesa, Ali Brancal, para abrir un periodo de información previo a la aplicación del código de buen gobierno, porque se podría incurrir en un fraude de ley y prevaricación, se ha acordado convocar una comisión extraordinaria "cuanto antes" en la que debe comparecer la vicealcaldesa y votar la aplicación o no del código de buen gobierno, es decir el cese o no de la concejala de Compromís. Un resultado que en todo caso sería provisional y que se llevará previsiblemente al pleno del 29 de noviembre, en el que las votaciones ya serán definitivas. A falta de concretar el punto de votación, el fondo será el cese o no de la vicealcaldesa.

Sobre la mesa, muchas incógnitas. Las principales, para cuándo se convocará la comisión y qué posicionamientos tomarán los grupos, en especial el PSPV, los socios de gobierno de Compromís, que siguen echando balones fuera sobre si apoyan o no a Brancal antes de que comparezca.