El CEU defiende que se autoricen 2 grados de Deporte en Castellón

La Universidad CEU Cardenal Herrera defiende que sería beneficioso que coexistieran dos titulaciones de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Castellón.

Así, el vicerrector de Comunitación y secretario general de la CEU Cardenal Herrera, José Manuel Amiguet, defendió que «para nosotros sería lo normal que en un plazo corto de tiempo tanto la Universitat Jaume I (UJI) como la CEU Cardenal Herrera ofertaran» este grado. Así se posicionó tras conocerse que la UJI ha acordado retomar el proyecto para la implantación en el futuro esta titulación. «Desde nuestro punto de vista, que las dos universidades lo ofertaran sería beneficioso para el contexto profesional y social de la provincia asociado al deporte». Y es que, concretó, «con toda seguridad, eso generaría un polo de atracción de estudiantes hacia nuestra provincia y una mejora de la calidad de la formación».

Interrogado sobre las trabas que podría suponer la elaboración por parte de la Conselleria de un mapa de titulaciones para frenar la repetición de grados, señaló que en el Espacio Europeo de Educación Superior ya no hay fronteras para los estudiantes y sus títulos y hay libre circulación de profesionales. «Si no hay fronteras para estudiar, para reconocer el título y para trabajar... ¿qué sentido tiene entender lo universitario solo desde la perspectiva de la concurrencia local de títulos o centros en una misma ciudad?». Ejemplificó esto con el grado de Arquitectura del CEU en Valencia, donde conviven en el aula jóvenes de más 35 países y donde no hay dos que vengan del mismo estado. «¿Cómo plantear que ese título, por ejemplo, genera duplicidad con otro geográficamente cercano en cuanto a ubicación pero con un perfil formativo y de estudiantes totalmente distinto?», se preguntó.

Asimismo, argumentó que si un criterio relevante a la hora de abordar esto es la duplicidad de costes, «el mapa de titulaciones no se aplicaría al CEU, dado que somos una fundación sin ánimo de lucro y la puesta en marcha de titulaciones implica un coste cero para la Administración».

En cuanto a la oferta de plazas en la zona de influencia, señaló que «el 30% de los alumnos del CEU Cardenal Herrera son internacionales» y otro 20% viene de provincias españolas ajenas a la Comunitat. «Interpretar que el ámbito de atracción de estudiantes se limita a una provincia o a una comunidad autónoma no se corresponde con la realidad», objetó. Por esta misma razón del origen y perfil del alumnado «también resultaría algo limitativo usar como criterio de duplicidad el número de egresados de una titulación». Y es que, dijo, en el caso del CEU «un porcentaje muy alto de titulados acaba desarrollando una actividad profesional fuera de la Comunitat e incluso fuera de España».