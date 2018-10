El chef Martín Berasategui, nueva imagen de la marca Castelló Ruta de Sabor

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Era preciso esto, poner de imagen un señor que hace mucho que no se acerca a una cocina, si no es de visita, que su principal virtud actualmente es estar en todos los medios. Vamos a seguir llenando las arcas de un particular con dinero público.