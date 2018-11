Chefbosquet, de Vila-real al Olimpo de los comidistas

Se llama Roberto, pero todos le conocen como ‘Chefbosquet’. Con más de 100.000 seguidores en Instagram, este bombero vila-realense ha saltado a la fama con unas recetas tan apetitosas como saludables. Autodidacta en la fotografía, los fogones y las redes sociales, actualmente está entre los diez ‘comidistas’ españoles que optan al premio The Best Foodie, dotado con 5.000 euros. “Más allá de la dotación económica, que siempre va bien, lo importante es el prestigio y el nombre que me daría”, reconoce.

Así que si quieren que la provincia pueda presumir de contar en su tierra con el mejor ‘comidista’ nacional, no duden en votar pinchando aquí.

Reconoce Chefbosquet que el simple hecho de estar nominado en este certamen “es impresionante. Se habían presentado más de mil personas y estar entre los 10 finalistas es todo un orgullo”. Esta misma semana se conocerá el veredicto y aunque Roberto destaca el nivel que hay en el resto de aspirantes, de ganar no sería el primer hito que consigue en su carrera: “Recordaré siempre mi paso por el programa Masterchef de TVE-1 como consejero oficial. Semanalmente preparaba un vídeo con productos de aprovechamiento y resolvía dudas de los espectadores. Ha sido una gran experiencia y me ha dado muchísimo nombre”.

Sobre su trayectoria en los fogones, el mediático cocinero confiesa que su madre le enseñó “lo básico”, pero ha sido gracias al “ensayo-error” cuando ha perfeccionado su técnica: “Alguna cosita he tenido que tirar y otras veces he preparado hasta ocho veces un mismo plato hasta que me sale perfecto”. De todas formas, su casa está repleta con los manjares que prepara habitualmente y cuelga en redes sociales: “Así como en otros hogares estará el típico bizcocho de azúcar para la leche, en la mía siempre suele haber una tarta de chocolate o postres similares. El tema es que son saludables y te los puedes permitir comer tranquilamente porque no llevan azúcar, los endulzo con dátiles, plátanos…”. También en el parque de bomberos, su lugar de trabajo habitual, han disfrutado con su cocina. Para no hacerlo…