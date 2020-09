Cierra una clase de una guardería pública de Castelló por un positivo

Después de conocerse el jueves que los colegios públicos de Vila-real Angelina Abad y Pascual Nácher han confinado a unos 40 alumnos y sus profesores al registrar dos casos positivos por coronavirus, uno en cada centro, Mediterráneo ha podido confirmar que en Castelló también un aula de una guardería pública se ha visto obligada a activar el mismo protocolo después de que uno de sus alumnos se haya visto infectado.

Se trata de la Escuela Infantil de Primer Ciclo Municipal Chupetes, ubicada en la calle Antoni Prades, frente a la Unión de Mutuas de Castelló. El pasado lunes, día en el que se reanudaron las clases, un alumno del curso de los niños que cuentan con uno a dos años (nacidos en el 2019) acudió a la guardería, y posteriormente un familiar dio positivo en coronavirus. Tras ser sometido el pequeño a las pruebas PCR se comprobó también que estaba infectado, por lo que el pasado miércoles, al recoger a sus hijos, el resto de padres de la clase conocieron la situación y les advirtieron que debían estar dos semanas confinados.

La guardería sigue funcionando con normalidad salvo este grupo, en el que sus 13 alumnos y la educadora deben guardar cuarentena. Desde el centro han notificado a los padres que Sanidad contactará con ellos para realizar la pertinente prueba PCR a sus hijos los próximos días, y que tanto si es positivo, como negativo deberán estar aislados 14 días.

Polémico protocolo

Algunos de los padres afectados lamentan que al no conocerse aún el resultado de las pruebas de sus hijos no cuentan con baja laboral, por lo que en algunos casos no tienen con quién dejar a sus bebés. En el mejor de los casos deben dejarlos con los abuelos, un colectivo de riesgo. Advierten otra incoherencia: los hermanos en edad escolar sí pueden ir al colegio.