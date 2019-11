La cifra de abortos baja en un 36% en Castellón en la última década

La cifra de abortos en la provincia de Castellón ha bajado un 36% en la última década. En concreto, entre 2008 y 2018 la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo ha pasado de 1.030 a 658 en territorio castellonense. En el último año, no obstante, se advierte una estabilización, pues en el 2017 se produjeron 668. Así lo desvelan los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

La importante bajada de abortos en los últimos diez años se refleja también en el conjunto del Estado. En toda España en 2018 se practicaron 95.917 cuando diez años antes la cifra ascendió a 115.812, es decir, un 17,18% de diferencia. La cifra ha aumentado en 1.794 si se comparan únicamente los dos últimos años.

A la hora de explicar el por qué de este descenso, el decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I (UJI) y coordinador de Unisexsida, Rafael Ballester, destaca el envejecimiento de la población, que hace que haya menos mujeres en edad reproductiva que antes como factores. También añade la dispensación de contraceptivos de urgencia (píldora del día después) y una ligera mejora en el uso de anticonceptivos.

El asesor jurídico de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), José Antonio Bosch, indica que en plena crisis económica se produjo una vuelta de inmigrantes jóvenes a sus países de origen y, a su vez, descendió el número de abortos en este colectivo.

Bosch también cita como causa la estandarizacion de los anticonceptivos de urgencia, como píldoras del día después. «La mujer tiene mayor acceso en dispensarios, farmacias y centros de salud, lo que propicia que no se llegue a producir el embarazo no deseado», añadió. Asimismo, también mencionó el envejecimiento y la bajada del número de féminas en edad de procrear.

Bosch recordó que en 2010 entró en vigor la ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Conocida como ley de plazos, permite el aborto durante las 14 primeras semanas de gestación. Sin embargo, añade, en rigor no puede decirse que la actual disminución de las cifras sea efecto de la norma, ya la parte dedicada a la salud sexual, formación y educación, no se llegó a aplicarse. Por ello, reivindicó su activación, porque podría contribuir a descender los embarazos no deseados entre las más jóvenes.

ABORTOS EN JÓVENES // De las 658 mujeres que abortaron el año pasado en la provincia de Castellón, 71 tenía menos de 20 años. Según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Sanidad, 4 tenían menos de 15 años y 67 entre 15 y 20 años.

De las 95.917 féminas que se sometieron en el 2018 a una interrupción voluntaria del embarazo en España, 310 eran menores de 15 años y 9.518 estaban entre la franja de edad de 15 a 19. En cambio, las mayores de 44 años sumaron 608, de ellas 14 en Castellón.