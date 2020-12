La clase de Religión pierde alumnos en Castellón antes de la 'ley Celaá'

La asignatura de Religión ha perdido casi 3.000 alumnos de enseñanzas obligatorias en la provincia de Castellón en dos cursos. Una situación que contrasta con lo ocurrido en Bachillerato, donde aumenta en más de 500. Esta asignatura está ahora en el centro del debate, ya que la ley Celaá quiere restar peso a la materia en el currículo. En la actualidad, 30.512 alumnos de la provincia la estudian en Primaria y ESO, aunque hace dos cursos eran 2.804 más.

La demanda ha caído en cinco puntos en estas etapas, si bien todavía la estudia más de la mitad del estudiantado. El 50,16% en el caso de Primaria (-4,4%) y el 50,35% (-5,18%) en Secundaria. El alumno en la etapa obligatoria debe elegir entre Religión y Valores.

En Bachillerato es diferente porque la Religión forma parte del bloque de optativas comunes, entre las que el alumnado debe escoger solo una. Y hay muchas donde elegir: segunda lengua extranjera, Psicología, Tecnologías de la información y la comunicación... De los 7.000 matriculados este curso en Bachillerato 2.185 ha optado por Religión (el 31,21%, lo que supone un aumento del 6,72% en los dos últimos cursos).

¿DENTRO O FUERA DE LAS AULAS ? //

Si se pregunta por la postura sobre esta disciplina, el punto de vista es diametralmente opuesto entre los padres de la pública y los de la concertada católica. Así, desde la Fampa Castelló demandan que «la enseñanza de la Religión esté fuera de las aulas y del horario lectivo», expresa Pep Albiol, su presidente. En cambio, desde la Concapa, José Antonio Rodríguez reclama que «continúe siendo de oferta obligatoria por parte de los centros y de libre elección de las familias».

¿QUÉ SE IMPARTE EN LA CLASE DE RELIGIÓN? //

En el fondo, subyace una concepción totalmente distinta de la materia. El presidente de Concapa argumenta que esta disciplina «no debe ser una catequesis, sino que en horario escolar debe enseñar Cultura Religiosa, es decir, valores comunes a todas las religiones, conocimiento de las distintas culturas religiosas; la realidad de muchos países de Asia y África pasa por conocer el islam, igual que en el caso del hinduísmo y budismo en muchas culturas asiáticas». Por el contrario, su homólogo de la Fampa ve que las creencias religiosas «se deben trasladar al ámbito privado, a las preferencias o tiempo libre de cada familia».

¿Y LA 'LEY CELAÁ'?

Albiol considera que la Lomloe da un paso adelante en la reivindicación de la Fampa, al eliminar el valor académico o nota de la asignatura de religión. «Ahora no será una opción única, elegible entre religión o alternativa», comenta. Por contra, el presidente de Concapa apunta que «la ley Celaá está diciendo que no va a ser computable. Una asignatura, para que tenga valor cara a los alumnos y que sus contenidos se estudien adecuadamente, debe ser evaluable».

¿POR QUÉ PIERDE PESO?

¿Y por qué está perdiendo peso la asignatura entre las preferencias del alumnado? Para Albiol, cada familia opta en base a valores o las creencias personales o familiares. En cambio, Rodríguez señala que influye «cómo se está impartiendo la asignatura en Primaria, que hace que, cuando estos alumnos lleguen a la ESO, no les resulte atractiva. Durante mucho tiempo, en los colegios públicos no se le ha dado la importancia que corresponde. Se ha enseñado lo que se ha enseñado y no hay un interés excesivo o proactividad en muchos colegios e institutos en la oferta de la misma».

LA POSTURA DEL OBISPADO //

Desde el obispado recuerdan el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de enero de 1979, que establece que la enseñanza de la religión y moral católica en la escuela se incluirá en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.

CARTA DEL OBISPADO // Respecto al Bachillerato, desde el obispado de Segorbe-Castelló, junto al de Alicante y al Arzobispado de Valencia, han remitido una carta al secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, para pedir que rectifique sus declaraciones. Le acusaron de menospreciar e infravalorar la asignatura y consideran que ha difamado al afirmar que se está utilizando la Religión para poder subir nota en Bachillerato, y de esa manera tener ventaja sobre otros alumnos que no la cursan. «Se trata de una acusación pública grave que tendría que justificar». H