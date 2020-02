La clase de Religión pierde fuelle en Castellón y atrae a menos de la mitad del alumnado

La clase de Religión pierde fuelle en la provincia, hasta el punto de que el alumnado que la escoge no alcanza ni el 50% del total. Una asignatura que cobra actualidad tras conocerse esta semana una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que avala la norma autonómica que permite que tenga una sola sesión de 45 minutos semanales.

Este curso son 41.482 los escolares castellonenses que piden la materia católica, según la Conselleria. En el último ejercicio ha perdido 1.251 pupilos y, comparado con dos años antes, la sangría es de 2.097. Y sucede en un contexto de alza global de alumnado, (484 más que hace 2 años).

Esto supone que ya no es la elección mayoritaria. Solo opta por ella el 49,3%. El pasado ejercicio era el 50,8%, mientras que en el 2017/18 la escogía el 52,1%.

La Conselleria de Educación defiende que ninguna religión debería ser una materia como tal en los centros sostenidos con fondos públicos. En ello coincide el presidente de la federación provincial de asociaciones de madres y padres FAMPA Josep Albiol, quien opina que debería estar fuera de las aulas y del horario lectivo.

No obstante, la legislación estatal contempla que sea de oferta obligatoria por la Administración y voluntaria para las familias desde 2º ciclo de Infantil al Bachillerato. Atendiendo a ello, Conselleria ha activado un proyecto piloto para ofertar también religión islámica y evangélica, pero que no ha llegado a la provincia de Castellón.

El delegado de Enseñanza en la Diócesis de Segorbe Castellón, Mauro Soliva, apunta que en esta demarcación eclesiástica, en general, la cifra se mantiene sobre el 50% del alumnado y que el leve descenso no es significativo. No obstante, señala que la sociedad es más diversa ahora y la administración tampoco lo pone fácil, ya que no es neutra.

PROFESORES // Como ejemplo, explica los retrasos en los dos años anteriores en el nombramiento de profesores de religión.

Este año, añade, si bien ha cumplido medianamente, se han dado casos como en Vilafranca, donde las familias que escogieron la opción confesional tuvieron que cambiar a alternativa porque la Conselleria no había enviado al docente a tiempo. También critica que hay muchos centros que no la dan en Infantil.