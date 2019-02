Colectivos feministas de Castellón aprueban a medias la exposición de vaginas

Los carteles con fotografías de vaginas en el centro de Castellón siguen dando que hablar. El Colectivo Dones en Lluita, impulsor de esta iniciativa, explicó en Mediterráneo que lo que pretenden es “dar visibilidad a uno de los espacios del cuerpo más a menudo negados, construido como tabú, silenciado e incomprendido”, y este periódico ha querido recoger la opinión al respecto de los colectivos feministas con más tradición en Castellón sobre un tema que no deja indiferente a nadie.

Pese a que desde Dones en Lluita aseguraban que «mirar las vulvas, saber cómo son los labios exteriores, interiores, la forma del orificio de la vagina, el clítoris o el agujero de la uretra no tiene como objetivo ni escandalizar a nadie ni sexualizar», Mari Pepa Sancho, desde el Aula Debate Mujeres del Grau opina que “quizá esta no sea la mejor manera de visibilizar los problemas de la mujer”. La presidenta de este colectivo nacido en el distrito marítimo hace 31 años defiende que “la intención es positiva y hay que reconocer que se ha conseguido provocar una reacción en la gente”, al tiempo que lamenta que “existe una prohibición de pegar carteles en el mobiliario urbano”. Concluye Mari Pepa Sancho con el siguiente alegato: “Cada uno tiene su forma de hacer las cosas y esta es su línea, así que no la critico. Nosotros tenemos quizá un poco más de tacto, pero lo cierto es que les funciona y si la gente no ve tus campañas se pierde tu mensaje”.

En la misma línea que Pepa Sancho, desde la Asociación Adona’t de Castellón, Lola Mallén considera que hay luces y sombras en la iniciativa: “Personalmente me cuesta aceptarlo porque tengo 60 años y me impacta, pero creo que está bien hacer visible cosas que antes estaban escondidas. Son gente joven y tiene una forma de decir las cosas distinta a la nuestra”. Recordar que la Associació de Dones Nacionalistes Terra (Adona’t), un colectivo fundado en Castellón en 2003, hace exposiciones, tiene un programa de radio mensual y son una de las asociaciones impulsoras de la Xarxa pels bons tractes, y una de sus representantes como es Lola Mallén, a título personal entiende que “se han tenido que romper muchas barreras y antes estas cosas eran impensables. Ahora las nuevas generaciones son más atrevidas y tienen menos problemas que nosotras por nuestra educación tradicional”.

Por último, Lucía Membrado, presidenta de la Asociación de Mujeres 8 de Marzo ubicada en el grupo Perpetuo Socorro, afirma que “hay muchas formas de luchar por el feminismo y creo que esta es una de las más heavys”. Asegura Membrado, que pertenece a una asociación con casi tres décadas de historia, que “todas las feministas coincidimos en los planteamientos, pero cambia la forma de actuar. Yo no seré quien quite los carteles, pero tampoco quien los ponga”. Defiende también la presidenta de un colectivo con casi un centenar de socias que la edad del Colectivo Dones en Lluita es un factor a tener en cuenta: “Yo era la primera que iba con un megáfono en mi juventud y han conseguido llamar la atención, que es lo que querían. Mientras no sea una actitud hembrista que vaya en contra del hombre, entiendo y apoyo la causa”. ‘Mediterráneo’ también se ha puesto en contacto con el Liceu de Dones de Castelló, que ha preferido no emitir una opinión al respecto.