¿Cómo retener el talento en la UJI? Colaborando con las empresas y la Administración

La atracción y retención del talento, reto para la colaboración de universidades, administraciones y empresas. La expresidenta de la Asociación Europea de Universidades (EUA) y catedrática de la Universidad de Aveiro, Helena Nazaré, ha impartido esta mañana la conferencia inaugural del curso 'El talento que necesitan las universidades. Retenerlo, atraerlo y recuperarlo' en el Palasiet de Benicàssim, en el marco de la Universitat d’Estiu de la UJI. Nazaré ha hablado sobre las oportunidades y retos de la gestión del talento y ha destacado que su atracción y retención «es un trabajo que las universidades no están preparadas para hacer a solas: sólo pueden hacerlo en colaboración con las administraciones nacionales, regionales y locales y con las empresas».

Nazaré ha afirmado que las universidades «deben tomarse muy en serio esta tarea de atracción y retención del talento». En este sentido, ha hablado de la creación de una estrategia específica con apoyo de profesionales al más alto nivel como una condición imprescindible para el éxito. La expresidenta de la EUA considera que la competición por el talento «es uno de los problemas económicos que definen el momento actual, marcado por la velocidad del cambio» y constata que las universidades compiten no sólo entre ellas sino también con las empresas.

«Para mi generación, el lugar de trabajo era determinante en nuestra vida; esto ya no es así. Ahora los jóvenes quieren saber qué puede hacer la universidad por ellos, no sólo al revés ». En este sentido, ha añadido que aspectos como el estilo de vida, la localización cerca de grandes ciudades o la existencia de empresas importantes en el entorno son aspectos claves para la captación y la retención del talento. «La mayor parte de los factores de atracción no dependen sólo de las universidades», indicó Nazaré.

ALCÓN: "NOS PREOCUPA" //

En el acto inaugural del curso, la rectora, Eva Alcón, ha explicado que la gestión del talento «nos preocupa porque sabemos que en este tema nos jugamos el futuro de nuestras universidades, y porque partimos de una situación que no es especialmente buena». Sin embargo, Alcón ha destacado que «las universidades sí sabemos lo que queremos: necesitamos captar gente con liderazgo en la investigación; nos va la vida en ello, porque necesitamos aumentar la calidad de nuestra producción científica».

La rectora se ha preguntado si las universidades pueden trabajar en solitario en la captación de los mejores estudiantes o la retención de los doctorandos, y ha concluido que «probablemente no: tendremos que ir de la mano de las administraciones».

EL "IMPACTO" //

Por otra parte, el director del curso, Francesc Michavila, rector honorario de la UJI y consejero de Educación de las delegaciones permanentes de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa, ha subrayado la actualidad del tema de la gestión del talento: «la generación de conocimiento está muy vinculada al talento, y tiene un sentido global y social: lo que hacemos en este tema tendrá un impacto». Asimismo, Michavila ha definido el conocimiento como «una de mis patrias, porque la otra es Europa, y ambas están íntimamente unidas».

Finalmente, en su intervención la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha hablado de la paradoja que supone la situación actual: «ahora formamos a nuestros jóvenes para después dejarlos marchar, y por eso hay revertir esa situación diseñando nuevas estrategias para retener todo ese talento». En este sentido, Marqués ha constatado que «el número de estudiantes universitarios es el más alto de la historia, y con más mujeres que hombres, pero al mismo tiempo, los menores de 35 años son los que más sufren el tema del paro».