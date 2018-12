Compromís arropa a Brancal y pide cambiar el código de buen gobierno que impulsaron

Compromís sigue cerrando filas en torno a la investigada vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, y va un paso más allá al pedir la modificación del código de buen gobierno que endurecieron e impulsaron en 2015 y que ahora cerca a su edila. El documento que firmó toda la corporación acorrala a Brancal hasta el punto de que si finalmente se aprueba que se lo apliquen -como así lo apuntan las previsiones a falta de que sus socios del PSPV, que tienen la clave del futuro de la edila, se pronuncien oficialmente-, alcaldía o la junta de gobierno la cesaría de sus funciones, en cumplimiento de un acuerdo plenario que se alcanzaría el día 20, previa comisión de gobierno abierto de mañana, cuyas votaciones no son vinculantes.

Ayer, y después de semanas de apoyo reiterado del partido, el conseller Vicent Marzà y el portavoz de Compromís per Castelló y presidente de la comisión de gobierno abierto que aborda el futuro de la edila, Ignasi Garcia, insistieron en que «Brancal ha dado explicaciones suficientes para continuar y seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora», en palabras de Marzà. En su opinión, «el código de buen gobierno está mal planteado y habría que modificarlo». Sobre qué hubiera hecho él si estuviera en el lugar de Brancal, el conseller Marzà contestó que «yo no estoy en esa situación».

«Entendemos que no se le tiene que aplicar el código de buen gobierno por las meras acusaciones de un particular», apuntó Garcia y respecto a si el voto del PSPV puede poner en peligro el pacto de gobierno, dijo que «las políticas progresistas están por encima de este tipo de decisiones tomadas en determinados momentos que se puedan dar por diferentes motivos». «La decisión de si nos respaldan o no la debe tomar el PSPV. Sé que están reflexionando y les agradezco que lo estudien».

Fuentes socialistas aseguraron que «es una decisión compleja», aunque se apunta ya la abstención como el posicionamiento más probable, lo que, si los otros grupos no varían su intención, se traduciría en un cese de Brancal.

Por otra parte, el PP registró ayer una modificación de la exposición de motivos del dictamen que se votará en la comisión de mañana, en la que instan a especificar la aplicación del código «al ser investigado, no querellado» como se recoge.

Así está la situación:

COMISIÓN DEL DÍA 13

La comisión plenaria de gobierno abierto de mañana votará la aplicación del código de buen gobierno a Ali Brancal. Habrá siete votos: dos del PP, dos del PSPV y uno para Compromís, CSeM y Ciudadanos. A priori, con el previsible ‘sí’ de PP y Cs y el ‘no’ de Compromís y CSeM, al PSPV le serviría una abstención para no mojarse demasiado contra sus socios, y hacer cumplir el código. No obstante, estas votaciones no son vinculantes.

PLENO DEL DÍA 20

Se elevará al pleno del día 20 el dictamen de la comisión de mañana, sea favorable o no. Las votaciones de los grupos, que se presumen igual que en la comisión plenaria de gobierno, sí serán vinculantes. Por lo que si, al final se aprueba la aplicación del código de buen gobierno a Brancal, se instará a los órganos municipales competentes para la ejecución del acuerdo. Estos son la alcaldesa, Amparo Marco directamente mediante decreto, o la junta de gobierno porque el pleno no tiene potestad para cesar a un concejal de sus funciones.

COMPETENCIAS

Si se decide cesar de sus funciones a Brancal, se tendrían que redistribuir sus competencias. Entre ellas la vicealcaldía, las concejalías de Vivienda y de Participación o la presidencia de Reciplasa, entre otros.

DIMISIÓN DESCARTADA

Desde Compromís, descartan la dimisión de Brancal. El acta de concejal es suya.