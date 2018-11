Compromís no moverá ficha con Brancal hasta que haya «un encausamiento formal»

Compromís no está dispuesto a dejar caer a su vicealcaldesa, Ali Brancal, y no moverá ficha para que se aparte de primera línea «si no hay un encausamiento formal», porque considera que «el código de buen gobierno no se tiene por qué aplicar cuando solo hay acusaciones en el aire por parte de un personaje como Macián». Respecto al aviso lanzado anteayer por la alcaldesa, Amparo Marco, de que ella «lo hubiera tenido claro», en caso de estar en la misma situación que Brancal un edil socialista -leyéndose sin margen a interpretaciones como que hubiera cesado-, «nosotros tenemos claro que ninguno de los concejales de este gobierno, sea del color político que sea, tiene que abandonar sus responsabilidades por unas simples acusaciones, que consideramos falsas y cuyas pruebas las han tenido guardadas hace 4 años».

Son palabras del portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien se encargó ayer de la defensa de su compañera de partido después de que Brancal no atendiera a los medios. Garcia cambió los términos para justificar que la edila, investigada (antes imputada) no cese en sus funciones en base al código de buen gobierno y después de días de insistir en que no está imputada, dijo que solo debería dar un paso al lado, si hay un encausamiento formal.

La estrategia de Compromís pasa así por poner en entredicho el fondo de la querella presentada por el edil popular Juan José Pérez Macián por un presunto delito de malversación de fondos al supuestamente enviar propaganda electoral en 2014 a través del correo ordinario del Ayuntamiento, reduciéndola a «meras acusaciones», cuando en realidad, sí hay una investigación abierta por el juzgado de instrucción número 2 de Castellón. Se desvía así la atención del cumplimiento o no del código de buen gobierno en casos de imputación -ahora investigación-, que es lo que se reclama desde el PP abiertamente y desde sus socios de gobierno, el PSPV, aunque con reservas.

Sobre el apoyo de los socialistas, Garcia dijo que «cada partido tiene potestad para hacer lo que considere. Y están actuando conforme a su conciencia».

REVISIÓN DEL CÓDIGO // El portavoz de Compromís recordó que el Pacte del Grau ya incluye la revisión del código, que no han podido iniciar, para que no sean los políticos los que diriman cuestiones de los mismos políticos, y haya un sistema de alertas.