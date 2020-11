Compromís pide al Gobierno no gravar los zumos con el impuesto a las bebidas azucaradas

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha pedido al Gobierno que el nuevo decreto para gravar las bebidas azucaradas no incluya a los zumos y néctares sin azúcar y que se analice el caso de la horchata. "Un zumo o néctar sin azúcar añadido no puede estar castigado por este incremento del IVA ya que acabará perjudicando de nuevo a un sector, como el primario, que no está para más varapalos", ha defendido Mulet.

Además, ha recordado que el propio acuerdo de la Unión Europea con Mercosur va a provocar la desaparición de todo arancel para la importación al España de zumos concentrados procedentes de Brasil o países como Argentina, Uruguay o Paraguay.

"Ojalá el Gobierno se dedicase a proteger a nuestro sectores ante amenazas como estas, y no les pusiera a los pies de los caballos. No se puede estas castigando por ejemplo a los cítricos con tratados y acuerdos como Mercosur, Sudáfrica, Egipto, Magreb, Ceta,TTIP y luego considerar a los zumos sin azúcar un producto nocivo", ha remarcado.

Horchata

En la misma medida, el senador de Compromís ha reclamado que no se cargue contra el sector de la horchata. "Sabemos que el azúcar es un grave problema para la salud, y hay que desincentivar su uso, pero con estas medidas pensadas desde un sillón y no desde nuestro campo, puede hacer que se desincentive el consumo de un producto natural como la horchata que necesita contener el 10% en azúcar", ha explicado.

En su opinión, en estos casos de productos tradicionales de elaboración vegetal se debería optar por un etiquetado que dejase "claros" los criterios ambientales como la procedencias de las chufas o los concentrados de las frutas, para que el consumidor sepa si son producidos en España o transportados de terceros países.