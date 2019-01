Compromís quiere desbloquear el decreto del bou aunque no concreta su propuesta

Compromís presentará este mes una propuesta a la Federación de Peñas de Bous al Carrer para desbloquear el decreto y, de esta forma, llegar a un consenso tras más de dos meses de idas y venidas. Así lo explicaron fuentes del partido que gobierna en la Generalitat junto al PSPV ya que, a pesar del acercamiento de posturas experimentado hace unos días por parte de la coalición de Mónica Oltra y los representantes de los aficionados, el documento aún está en el aire. Por el momento, el partido nacionalista no ha presentado ninguna propuesta alternativa al mundo del toro y se ha limitado a cambiar a su interlocutor (ahora es Iván Castañón en sustitución de Iván García). «Se está trabajando en encontrar una solución y pondremos fecha para una reunión», afirmaron fuentes de Compromís, quienes, a pesar de destacar su apuesta por el consenso, no avanzan en la negociación ya que no han ofrecido ninguna variación al actual párrafo que causa el malestar entre los nacionalistas y que exigen pulirlo. El texto dice: «Los festejos taurinos tradicionales de otras comunidades autónomas o de otros países con tradición taurina podrán organizarse en la Comunitat de una manera excepcional». Un párrafo en el que, según el partido de Oltra, se interpreta que pueden organizarse actos que impliquen maltrato animal como el Toro de la Vega.

El presidente de la Federación de Peñas, Vicente Nogueroles, asegura que siguen «esperando a que Compromís nos convoque para perfilar ese texto».