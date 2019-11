Concentración en Castelló contra la sentencia impuesta a la Manada de Manresa

Decenas de personas se concentraron este lunes en la plaza Mayor de Castelló para mostrar su repulsa ante la sentencia de la denominada Manada de Manresa.

«No es abuso, es violación», «Hermana, yo sí te creo», «basta ya de justicia patriarcal» fueron algunos de los eslóganes que corearon las asistentes, hombres y mujeres de distintas edades. «No son muertes son asesinatos; no al terrorismo machista»; «el Machismo mata» son algunas de las consignas que corearon o expusieron en pancartas.

Colectivos de mujeres como el Liceu de Dones o Dones d’Onda, así como también los Iaioflautes o la Intersindical se sumaron a esta acción de protesta, en la que participaron más de 300 personas, según la organización

De este modo, Castelló se suma al resto de ciudades que, a la misma hora y con idéntico fin, convocaron manifestaciones contra la sentencia, al igual que ya ocurrió con la Manada de Pamplona. Y es que la Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de 10 y 12 años de cárcel a cinco de los acusados ​​de la violación en grupo sufrida por una menor en Manresa en el 2016.

La polémica se debe a que el delito que el tribunal declara cometido es el de abuso sexual y no el de agresión. Los jueces justifican que como la víctima estaba inconsciente los acusados «pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación».