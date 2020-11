Confecomerç CV impulsa la compra en Black Friday con vales de hasta 1.000 euros

La Confederació d´Empresaris del comerç, servicis i autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV), Covaco Castellón, el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y la Cámara de Castellón han organizado la campaña del pequeño comercio #UnFuturoMenosBlack, siguiendo la línea de la iniciativa Pequeño Comercio. El Futuro que Compras.

Hay que destacar la colaboración entre todas estas entidades que apuestan por sumar esfuerzos y recursos para ayudar al pequeño comercio en esta situación tan complicada provocada por el covid-19.

SORTEOS

La acción brinda la oportunidad a los clientes de participar en el sorteo de tres vales por valor de 1.000 euros y 60 de 200 euros, siendo el importe total de los premios de 15.000 euros. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Comercio Minorista 2020, financiado por la Unión Europea a través de Fondos de Desarrollo Regional (Feder) y por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y la Generalitat Valenciana.

La presentación celebrada contó con el jefe de Área de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio, Francisco García, y con el miembro de Confecomerç CV y presidente de Covaco Castellón, Juan Adsuara.

CAMPAÑA

Asociaciones y federaciones territoriales y sectoriales del comercio y mercados municipales de la patronal promoverán esta actuación, a través de los comercios asociados, adheridos a esta acción, en el período comprendido del 16 al 29 de noviembre.

El sistema de participación para los clientes es sencillo: hacer una compra mínima de 10 euros en alguno de los comercios participantes durante el período de la campaña, realizar una foto del ticket de compra o bien guardar el ticket si es electrónico, entrar en la plataforma del sorteo https://comerciopromos.es/, rellenar los datos solicitados y por último, subir el ticket de compra.

El 30 de noviembre se celebrará el sorteo. La información se podrá consultar en la web de Confecomerç CV, en la que también figurarán las bases de esta acción. El ganador deberá mostrar el ticket de compra, previamente a la obtención del premio del vale, que deberá gastar en los comercios asociados que se hayan sumado a la iniciativa en el período comprendido del 1 al 5 de diciembre de 2020.

ESFUERZO

El Jefe de Área de la Cámara de Comercio de Castellón, Francisco García, ha destacado que “hay sectores, como el del comercio que nos ocupa hoy, que están realizando un esfuerzo enorme por continuar ejerciendo su actividad, por abrir la persiana. Es el momento de cuidar a las personas cercanas que cada día nos elaboran el pan, nos confeccionan, alcanzan y sirven los productos que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Es el momento de agradecer el que ellos son los culpables de que nuestras ciudades sigan vivas, que no sean unas calles desiertas, sin alma…Es el momento de apoyarles consumiendo en sus locales, comprando sus productos, desarrollando la economía de las personas más próximas. El pequeño comercio siempre ha contribuido, tradicionalmente, a dinamizar las ciudades por varias razones fundamentalmente: promueven la economía local, crean puestos de trabajo, adornan, iluminan y dan vida a nuestras calles, so lugares de encuentro.

El miembro de Confecomerç CV y presidente de Covaco Castellón, Juan Adsuara, ha señalado que “la iniciativa no se centra en los continuos descuentos como hacen los grandes formatos y el comercio on line, sino que es una acción más humana, que brinda la oportunidad a los clientes de la provincia de Castelló de poder conseguir interesantes premios, contribuyendo así a que el futuro sea menos black, promoviendo una compra sostenible, que no perjudica al medio ambiente, y que pone por delante a las personas, una de las grandes ventajas de comprar en el comercio de proximidad”.

Adsuara señala que en estos momentos tan complicados debemos remar todos a favor. Debemos apoyarnos y fomentar las empresas de nuestra Comunitat, enmarcadas en los diferentes sectores, siendo necesario ahora más que nunca dotar de un impulso a nuestro tejido empresarial y comercial.

IDENTIFICATIVOS

Los comercios que participan en la campaña lucirán un identificativo en sus escaparates, unas atractivas estrellas y mostrarán carteles informativos “El Black Friday del pequeño comercio trae el premio más grande: 15.000 euros y #UnFuturoMenosBlack”, por lo que será plenamente visible y reconocible para los clientes que visiten los establecimientos durante el desarrollo de la iniciativa.

Además, se repartirán folletos con la información de las bases del sorteo y se impulsará una fuerte campaña en redes sociales y también en medios de comunicación de toda la Comunitat Valenciana, publicidad en autobuses urbanos, así como en espacios digitales y, a su vez, se ha previsto contar con la colaboración de destacados influencers de la Comunitat Valenciana, que ayudarán a dinamizar y promover esta original iniciativa con sus post y vídeos creativos.