El Congreso aprueba la reforma del Estatut que prevé más dinero para la Comunitat

La reforma del Estatuto de la Comunitat Valenciana que establece que la inversión del Estado en esta autonomía debe de ser equivalente al peso poblacional, situado en un 11%, ha quedado aprobada este jueves en el Congreso tras recibir el apoyo de todos los grupos, excepto Ciudadanos.

Después de siete años de larga tramitación en el Congreso, tras su aprobación en las Cortes valencianas en 2011, el texto ha sido y ahora será remitido al Senado, en el que los grupos esperan que pueda ser aprobado antes de la disolución del Parlamento autonómico en el mes de marzo.

En el debate definitivo en el pleno, los portavoces de los distintos partidos han criticado el cambio de postura de Ciudadanos, que ha decidido no respaldar el texto, y le han acusado de no tener palabra y no defender los intereses de los valencianos.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha asegurado que esta reforma es "inaplicable" y se trata de "un brindis al sol".

A falta de la votación al término del pleno de esta tarde, ya se ha producido la imagen de esta reforma, con un posado en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.

En la foto han participado, aparte de la presidenta de la Cámara alta, Ana Pastor, el presidente valenciano, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, y otros representantes valencianos que han asistido al pleno, aparte de más de una veintena de diputados nacionales y autonómicos.