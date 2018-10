El Congreso se suma a la petición de una AP-7 gratis para Castellón

El Congreso de los Diputados se sumó este martes al clamor que exige la gratuidad total de la AP-7 en Castellón y el resto de la Comunitat para sus usuarios a partir del 2020, una vez que concluya la concesión de la autopista, el 31 de diciembre del 2019.

La moción de Compromís, propuesta por la diputada por Castellón, Marta Sorlí, logró aglutinar a compañeros viaje poco frecuentes en una votación en la que dieron el sí a la iniciativa los 246 sufragios favorables del Partido Popular, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, además de los de la coalición nacionalista.

Sin embargo, además de en el caso del PNV, la postura del PSOE fue de abstención, después de haber planteado una enmienda a la propuesta de Compromís en la que pretendía la retirada del concepto de gratuidad del texto y que la formación no aceptó. De hecho, Podemos planteó un cambio en el mismo sentido a lo largo del día que, finalmente, retiró.

No obstante, los socialistas se mantuvieron en la línea de la ambigüedad que puso sobre la mesa el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una intervención ante la Cámara Baja en la que no concretó cómo se financiará el mantenimiento de la autopista, como informó Mediterráneo.

Las bonificaciones, "ya"

Marta Sorlí aplaudió que el Parlamento diera un mandato claro al Gobierno: «Desde hoy, Sánchez y Ábalos saben que la única opción para la AP-7 es la asunción por parte del Estado en el año 2020 y la gratuidad total para las personas usuarias», puso de manifiesto.

El texto pide, además, bonificar de manera «inmediata» el 50% del importe de peaje a los vehículos pesados, y eximir del pago de peaje a los vehículos ligeros que utilicen la AP-7 a su paso por la Comunitat, al menos en los tramos coincidentes con las carreteras de mayor siniestralidad y/o alta intensidad de tráfico, en igualdad de condiciones respecto del acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018 por el que se aprobaron las bonificaciones y excepciones de usos de la AP-7 a su paso por Cataluña.

De hecho, se trata de una reivindicación convertida igualmente en clamor en la provincia de Castellón, por parte de todos los estamentos de la sociedad civil, pero también es una solicitud de la Generalitat que, a través de la consellera de Obras Públicas, está a la espera de una reunión con el Ministerio de Fomento.

La iniciativa contempla igualmente dotar presupuestariamente las futuras conexiones de la vía de alta capacidad con Vinaròs, Alcalà de Xivert, Benicàssim, Vila-real y Almenara en la provincia de Castellón, así como en Sagunto, Alzira, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Oliva, Ondara, Gata de Gorgos, Calp y Altea.