Los 10 consejos que deben seguir los castellonenses para cuidar su vista

El pasado 8 de octubre se celebró el Día Mundial de la Visión, por lo que aprovechamos para darte una serie de pautas que puedes utilizar para cuidar mejor tu vista.

1. Cuidar la alimentación. En primer lugar, un cuidado básico de la alimentación es muy importante para los ojos. Por ello, los expertos recomiendan consumir aquella comida que sea rica en Vitamina A, como pueden ser por ejemplo los espárragos, la leche o la zanahoria. Además, recalcan que esto hay que tenerlo mucho más en cuenta en las personas que sean diabéticas, hipertensas o que el nivel de colesterol sea alto.

2. Mantener los ojos hidratados. Cada vez las personas estamos más acostumbradas a tener delante nuestra una pantalla, ya sea del ordenador, la tablet o el móvil. Por ello, debemos de parpadear constantemente para no tener sequedad ocular. En algunos casos, quizá es necesario utilizar colirio para que los ojos estén hidratados, aunque también recomiendan los médicos beber mucha agua.

3. Vigilar la iluminación. Hay que tener cuidado a la hora de trabajar o de realizar cualquier esfuerzo visual, que el lugar tenga una luz buena con el fin de que la vista no sufra fatiga ocular. Sin embargo, también es recomendable que ésta descanse cuando se está realizando una actividad con poca luminosidad.

4. Ver la televisión a distancia. Los expertos no recomiendan ver durante muchas horas al día el televisor. Para ello, proponen que los aparatos de unas 32 pulgas deben de estar, mínimo, a dos metros, mientras que uno de 46 a dos metros y medio.

5. Protegerse del ordenador. Para no perjudicar la salud de nuestros ojos, cuando utilizamos un PC se recomienda que estén, por lo menos, a unos cincuenta centímetros. No obstante, y pese a que no deja de ser importante la distancia, se tiene que ajustar el brillo en función de la cantidad de luz que haya en la habitación.

6. Usar las gafas al conducir. Muchos conductores no creen que las necesiten para circular con su vehículo, por lo que deben de forzar más la vista. Además, aparte de la fatiga ocular, se reduce considerablemente el riesgo de accidente, por lo que las gafas son muy importantes a la hora de subirse a un automóvil.

7. Llevar gafas de sol. Los rayos ultravioletas pueden ser muy dañinos para nuestra salud visual, por lo que se deben de utilizar unas gafas de sol homologadas para protegernos de las radiaciones solares. Asimismo, los expertos también dicen que protegen de otros fenómenos ambientales como el humo o el viento, así como llevarlas puestas cuando se practica deporte al aire libre o si se circula en moto.

8. Cuidar la higiene de las lentillas. Para tratar de conservar de la mejor manera posible las lentes, es aconsejable guardar éstas en un estuche propio para que no se llene de bacterias, así como mantener limpio el propio neceser donde se guarden.

9. Aprender a relajar la vista. Realizar un pequeño masaje con leves presiones alrededor de los ojos es una muy buena técnica para rebajar la tensión sobre los músculos de al lado del ojo. Con este pequeño amasamiento de esta zona se consigue reducir la fatiga visual.

10. Acudir al oftalmólogo regularmente. Mucha gente no suele acudir al oftalmólogo periódicamente porque el estado de su vista está perfectamente. Sin embargo, la recomendación es asistir por lo menos una vez al año para comprobar que el estado de la visión es el adecuado.