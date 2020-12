Conoce los restaurantes de Castellón cerrados en época de covid

El caso más notorio ha sido el de Raúl Resino, que anunció el cierre de su restaurante en Benicarló, de una estrella Michelin, hasta Semana Santa; pero no es ni mucho menos el único de la provincia que se ha visto obligado a bajar la persiana, de forma temporal o definitiva, debido a las pérdidas derivadas del coronavirus. Primero el confinamiento y después las restricciones de aforo y horario han sido demasiado para muchos hosteleros que, en algunos casos, llevaban décadas alegrando la vida a los castellonenses. Y pueden ser muchos más si la situación no cambia.

La capital de la Plana ha sufrido la pérdida de locales emblemáticos. Uno de ellos es el ReLevante, al que ni la etiqueta de Bib Gourmand --distinción que entrega Michelin a locales donde se come muy bien a buen precio, un paso por debajo de la estrella--- ha salvado de la quema. No abrió tras el confinamiento y no hay noticias desde el hotel Mindoro, donde está ubicado, de que lo vaya a hacer.

Otro ejemplo es el Mesón Navarro II, ubicado en la calle Amadeo, aunque el cierre no ha afectado al I, situado en la plaza Tetuán, ni al III, en la calle Sanchis Abella, ni al Eleazar (también gestionado por el grupo). «Hemos reubicado a todo el personal en los otros locales», explican desde el grupo.

También el Fragolino puso fin a un recorrido de muchos años en la ciudad. Otro que no llevaba tanto tiempo, apenas meses, era la Taberna Khàos, en la avenida Casalduch, que cerró y cuyo local lo ocupa ahora otro negocio hostelero. La Taberna del Guille, en la céntrica calle Santo Domingo, tampoco existe ya.

Un cierre que aún no se ha producido pero que ya está programado para febrero es el de la Casita de Gredos, tras una trayectoria de 39 años en la ciudad. «Mantenerlo es inviable. Llevamos un año de pérdidas», explica Rafa, su propietario. «Yo al menos me puedo jubilar, otros no podrán decir lo mismo», se lamenta.

Raúl Resino no ha sido el único en bajar la persiana en Benicarló. El pasado mes de julio echó el cierre a una trayectoria de casi 18 años El Cortijo, un amplio local ideal para celebrar bodas y comuniones. También lo hicieron el restaurante del hotel Rosi y el Café Brasil; y el restaurante Neptuno, «dadas las circunstancias», ha optado por una clausura temporal. Informa: María José Sánchez.

En Orpesa, Le Vin Rouge Maïtre Cavista -antiguo Opalo-ha anunciado su cierre durante una «esperemos, corta temporada». En este caso, como en tantos otros, esperamos que sea muy corta.