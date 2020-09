El Consell asegura que Villanueva tiene los informes 'ok' para llamarse Castelló

Villanueva de Castelló cuenta con todos los informes favorables para llamarse Castelló. Al menos así lo confirmó ayer el director general de Administración Local de la Generalitat valenciana, Antoni Such, al periódico Mediterráneo, después de que la alcaldesa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, anunciara que el consistorio recurrirá la decisión del Consell de que esta localidad valenciana pase a denominarse «igual» que la capital castellonense. Un anuncio de la primera edila que ayer corroboró el portavoz suplente del equipo de gobierno, Fernando Navarro, quien concretó que los servicios jurídicos municipales «ya están revisando la opción de la Generalitat valenciana».



Hay que recordar que fue la portavoz del grupo municipal del PP quien instó a la alcaldesa a que defendiera los intereses y el nombre de Castelló para la capital.



«ACTO REGLADO»

Antoni Such destacó que el Ayuntamiento capitalino puede llevar a cabo este recurso cuando la decisión se publique en el BOE (en los próximos días) y concretó que el Consell --en un acto reglado-- autorizó el nombre de Castelló para Villanueva porque tenía todos los informes positivos: el del Ministerio de Política Territorial, a través del Registro de Entidades Locales de Madrid que avalaba que no existía otro Castelló, y el de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Such recordó también que el decreto 40/2019 de 22 de marzo del Consell aprobaba esta fórmula para Villanueva porque «no colisiona en ningún momento con Castelló de la Plana».



LEGALIDAD Y COTIDIANIDAD

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la sección de Onomástica de la AVL y catedrático de la Universitat de València, Emili Casanova. «Se ha actuado de forma totalmente legal y, si bien desde el punto de vista de una conversación y diálogo cotidiano puede haber algún tipo de confusión que se derimirá por el contexto, oficialmente están claros los dos nombres de ambas localidades».



Emili Casanova también recordó que existe «una recomendación del año 1916 por el que se establece que, siempre que el nombre de una localidad lleve un cualificativo detrás, será la población más grande la que pueda pedir antes no llevar ese añadido. Al no solicitar Castelló de la Plana ser solo Castelló, pues lo pidió Villanueva de Castelló», detalla el representante de la AVL.