El Consell asume la gestión del aeropuerto de Castellón a la espera de Aena

La sociedad pública Aerocas, dependiente de la Generalitat, asume desde hoy la gestión del aeropuerto de Castellón tras completar todos los trámites pertinentes y obtener la certificación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por tanto, tras la resolución del contrato con Edeis, es el Consell el que pasa a marcar las directrices de este recinto, a la espera de que Aena, empresa pública que gestiona la mayoría de recintos de este tipo en España, decide si incluye las instalaciones en su cartera.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya formuló hace meses la petición al responsable de Aena, Maurici Lucena, para asegurar la viabilidad de este recinto, que busca lograr nuevas rutas comerciales con la vista puesta en mejorar los datos de pasajeros y su impacto en el sector turístico, pilar clave en la economía provincial.

El secretario autonómico de Turisme y presidente de Aerocas, Francesc Colomer, destacó ayer que ahora «se abre una nueva etapa para el aeropuerto, en la que Aerocas va a disponer de mayor capacidad de decisión para desarrollar la instalación en todas sus vertientes, diversificando la cartera de servicios, a fin de que se consolide como una valiosa herramienta al servicio de la sociedad de Castellón, el sector turístico y el territorio».

Por su parte, el director general de Aerocas, Joan Serafí Bernat, valoró que el cambio de gestión «se ha ejecutado en los términos previstos», al tiempo que recordó que la decisión de finalizar la relación con el operador privado, con el que Aerocas firmó ayerel acta de entrega de las instalaciones, se adoptó después de que la empresa «planteara una modificación de las condiciones económicas no prevista en el contrato». Y es que a Edeis las cuentas no le salían, ya que no se cumplieron sus expectativas en cuanto al volumen de negocio debido a que la llegada de pasajeros no era la prevista en un inicio.

Aerocas pasa a asumir la plantilla de trabajadores de Edeis en el aeropuerto, conformada por 21 trabajadores, y los contratos con proveedores y clientes.

Aunque el turismo es el principal eje en la planificación del aeropuerto de Castellón, Bernat también incidió en la importancia estratégica de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC), en la que está previsto desarrollar un polo empresarial y logístico vinculado al aeropuerto. Y es que el montaje y mantenimiento de aviones, así como la escuela de pilotos también son dos nichos de actividad.

RUTAS

El principal caballo de batalla del aeropuerto de Castellón está en lograr y mantener rutas comerciales. En estos momentos, opera todo el año el vuelo que conecta con Londres Stansted, que realiza Ryanair, así como la línea con Bucarest que explota Wizz Air. Esta misma compañía estrenará, a partir del 9 de diciembre, una conexión con Londres-Luton, y el 30 de marzo hará lo propio con Viena. Otra de las nuevas rutas confirmadas es la de Marsella, que empezará el 14 de abril, a cargo de Volotea.

En este sentido, Aerocas tiene en fase de licitación una nueva campaña para poner en marcha, al menos, otras tres rutas que se anunciarán antes de final de año, que deberán aportar de manera conjunta 210.000 pasajeros y pasajeras entre 2020 y 2023.

En los nueve primeros meses del año, el recinto recibió a 105.021 pasajeros, procedentes de 4.666 vuelos. Desde que abrió sus puertas, en el 2015, ya son medio millón los viajeros que han pasado por estas instalaciones.