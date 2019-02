El Consell da su OK a retirar la cruz, pero Castellón no pone fecha

La retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta de Castellón ya cuenta con los informes favorables de la Conselleria de Cultura, por lo que solo restaría terminar la tramitación municipal para quitar el monumento, para lo que el Ayuntamiento no fija una fecha clara después de que el primer horizonte para materializar el proyecto fuera 2018. La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, que desde el pasado noviembre tiene también las competencias en materia de memoria histórica, reveló ayer que la administración autonómica ha dado su OK al proyecto, que tiene afección en el Ribalta como bien de interés cultural (BIC) y, según se deduce de los informes favorables, no vería impedimento ni para quitar la cruz ni para desarrollar el proyecto arbóreo en el lugar que ahora ocupa, recuperando el aspecto del parque de la década de los años 30.

Ruiz reiteró que, si por ella fuera, «la retiraría mañana mismo» y, preguntada sobre si cree posible que se quite antes de las elecciones del 26 de mayo, aseguró que confía en que sí, al menos lo gestionarán, dijo, «hasta el último día». Al margen del respaldo del departamento autonómico de Cultura, Ruiz explicó que la tramitación municipal sigue su curso y que confía en que la próxima semana ya puedan disponer de un borrador del informe del secretario del Ayuntamiento que avale la retirada de la Cruz de los Caídos en cumplimiento de la ley de memoria histórica, por tratarse de un «símbolo fascista y del terror», como ella misma la calificó. Una vez dispongan del informe definitivo, del que darán cuenta en la junta de gobierno, abrirán un periodo de exposición al público de 15 días hábiles, durante el que se podrán presentar alegaciones. «Resueltas las alegaciones, a las que no hay periodo concreto de tiempo para contestar, y si no se presenta ninguna medida cautelar en el juzgado, podremos retirar la Cruz de los Caídos del Ribalta», avanzó.

NO LLEGARÁ AL SENADO // La convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, y la previa disolución del Senado, implica que el debate de la cruz --previsto el 11 de marzo-- no se hará. Iban a debatir una iniciativa de Compromís en la que instaban a «retirar la Cruz de los Caídos del Ribalta en cumplimiento de la ley de memoria histórica».