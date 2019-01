El Consell pone coto a las pseudoterapias

La Conselleria de Sanidad, a través de la dirección general de Alta Inspección, ha abierto un plazo de consulta pública previa sobre el borrador del "Proyecto de Decreto regulador de la evaluación de la publicidad e información sanitaria y de las pseudociencias o pseudoterapias".

El objetivo de esta futura norma es regular el procedimiento de autorización, inspección y control de la información y publicidad de los productos sanitarios, así como de los servicios, bienes, productos, actividades y métodos relacionados con la salud de las personas, excluidos los medicamentos, ha informado la Generalitat.

Con esta apertura a consulta pública, que se mantendrá hasta finales de enero, Sanidad pretende recabar la opinión de la ciudadanía y las organizaciones representativas para que hagan sus aportaciones al proyecto.

La directora general de Alta Inspección, María Victoria Garrido, se ha reunido con un grupo de trabajo multidisciplinar constituido este jueves, que será el encargado de revisar el texto definitivo que servirá de base para el decreto.

Este grupo está integrado por representantes de los colegios profesionales (Farmacéuticos, Enfermería, Médicos, Odontólogos, Fisioterapeutas, Psicólogos, Dietistas-Nutricionistas, Opticos-Optometristas, Podólogos), de la dirección general de Consumo, de la de Farmacia, la de Investigación, la de Asistencia Sanitaria y la de Alta Inspección.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha recordado que, en aquellos productos o servicios con pretendida finalidad sanitaria, la legislación vigente hasta la fecha no siempre es eficaz, y "con demasiada frecuencia" se conocen "campañas de publicidad agresivas y no veraces que confunden a la ciudadanía y les llevan a confiar en agentes no adecuados" para tratar su salud, "como ha sido el caso de Idental".

"Por otro lado -ha añadido-, estamos asistiendo al desarrollo de las llamadas pseudociencias o pseudoterapias sin que en el momento actual dispongamos de herramientas eficaces para interferir en la difusión de las mismas".

La Conselleria de Sanidad se comprometió el pasado julio a desarrollar una norma autonómica que regulara la publicidad de productos y servicios con pretendida finalidad sanitaria y se marcó el objetivo de desarrollar herramientas eficaces que colaboren en el control de las pseudociencias y las pseudoterapias.

Garrido ha recordado las reuniones mantenidas junto con la subsecretaría autonómica a lo largo del mes de septiembre con colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones de consumidores, para recabar sus opiniones sobre el tema y, según sus propias palabras, "la acogida fue muy positiva". EFE