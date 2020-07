Los constructores critican el eterno retraso en el plan general de Castelló

El eterno retraso del plan general estructural de Castelló, provocado por el incumplimiento de los plazos por parte de las Consellerias de Medio Ambiente y Obras Públicas, suscitó las reacciones de los constructores de la ciudad.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción (APECC), Fernando Alfonso, calificó como «muy lento» el trabajo desarrollado por ambos departamentos y solicitó «una solución rápida y efectiva» para «reactivar la economía municipal, a través de la creación de más puestos de trabajo».

Para Alfonso, la aprobación del plan general es «la manera idónea» de incentivar a un sector que se ha visto muy afectado por la crisis del coronavirus y que ahora necesita un empujón para salir a flote. En este sentido, el presidente de APECC afirmó que «no es normal que llevemos tanto tiempo esperando una decisión sobre este proyecto y se deberían de poner de acuerdo para dar preferencia a este trabajo antes que a otros menos importantes», aseveró Alfonso.

Estas declaraciones van en la misma dirección que las pronunciadas por la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, quien señaló que «desde este equipo de gobierno en el Ayuntamiento se han hecho los deberes y hemos trabajado mucho para tener el planeamiento, y ahora está la pelota en el tejado de la Generalitat; esperemos que esté aprobado este verano o a principios de otoño».

Por otro lado, la Conselleria de Medio Ambiente confirmó --después de acarrear meses de atrasos en su gestión-- que toda la documentación requerida a su departamento ya estaba entregada, por lo que el único procedimiento que falta a día de hoy para aprobar el proyecto es el informe del área de Obras Públicas. En este sentido, la Conselleria liderada por Arcadi España defiende que ya está trabajando con toda la información necesaria para poder finalizarlo «lo antes posible».

Problema para inversores / Además, esta situación de incertidumbre en cuanto a la fecha de aprobación del proyecto ha causdo inseguridades en promotores, constructores e inversores externos, además de motivar la falta de proyectos de obra nuevos.

De hecho, la propia Amparo Marco reconoció que «hay empresarios que quieren apostar por Castelló y no pueden invertir porque no hay una seguridad jurídica». Por ello, instó al president de la Generalitat, Ximo Puig, a agilizar el procedimiento, ya que «la crisis económica heredada por el coronavirus no será fácil de sortear y no es lo mismo escapar de ella con un plan general que sin él», concluyó la munícipe.