Un contundente Puig advierte: «No hay ni Nochevieja ni Tardevieja»

«No hay Nochevieja ni Tardevieja». Así de contundente ha sido esta mañana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión de coordinación de seguridad que ha mantenido con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, Policía Nacional y autonómica, Guardia Civil y concejales de Seguridad de las ciudades más importante. Unas declaraciones en las que ha llegado a suplicar a la ciudadanía que «atiendan a esta situación», porque aunque exista el deseo de vivir un momento diferente, «no estamos ante una noche de Fin de Año normal, en absoluto».

Su mensaje no ha dejado margen a los matices y no ha dudado a la hora de advertir que si no se asume la «corresponsabilidad» a la que apela, «serán necesarias más pronto que tarde nuevas restricciones que afectarán a la vida y la economía». Y en esas limitaciones no se descarta nada si es necesario.

Puig, ha anunciado que la próxima semana se celebrará una reunión de la comisión interdepartamental de la Generalitat, donde se tomarán resoluciones acordes al impacto que los primeros días festivos tengan en la incidencia del covid-19.

El president solo ha templado su dureza al reconocer que «la inmensa mayoría de la población sabe lo que nos jugamos» y esa es la responsabilidad que, a su modo de ver, necesita la Comunitat. «Confío en la sociedad valenciana y estoy convencido de que se hará un esfuerzo común para salir de esta situación tan extraordinariamente complicada».