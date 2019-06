Convertirán la poda de naranjos de Castellón en pienso para animales

El proyecto europeo LIFE Low Carbon Feed (LCFEED), que lidera LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, ha conseguido ya sus primeros resultados positivos con los piensos procedentes de desechos vegetales, entre ellos, los restos de poda de los naranjos, principal cultivo de la provincia de Castellón, que se presentan estos días en València con la visita de todas las entidades socias.

El objetivo del proyecto es conseguir nuevos métodos y prácticas innovadoras realizando una valoración efectiva de las podas citrícolas y la paja del arroz para convertirlas en un alimento competitivo para rumiantes capaz de reducir las emisiones, mitigando así el cambio climático tanto en agricultura como en ganadería.

Las primeras experiencias demuestran que los rumiantes alimentados con el pienso LCFEED pueden reducir hasta un 20% su emisión de metano (NH4) producida por su digestión. Esta reducción se suma al CO2 no emitido al evitar las quemas agrícolas, demostrando así que es un alimento y una practica innovadora mitigadora del cambio climático.

Este proyecto europeo; aparte del pienso LCFEED compuesto por podas citrícolas, pajas de arroz y otros ingredientes, desarrolla además un plan de negocio para otro pienso compuesto únicamente por hojas de cítricos procedente de la poda agrícola. Las experiencias realizadas en varias granjas demuestran que la aceptación por parte del ganado -cabras- es excelente y las pruebas digestibilidad, nutricionalidad y emisiones también son igualmente positivas. En este sentido, hay ya varias empresas fabricantes de piensos que han probado este pellet y han mostrado interés comercial por él.

La innovación, simplicidad y fácil replicabilidad del proyecto ha provocado que la Comisión Europa reconozca este proyecto como "closed to market"-(próximo al mercado- y lo dote de un reconocimiento y un asesoramiento particular para ayudarle a llegar al mercado con más garantías de éxito.

El pasado mes de abril LA UNIÓ ya recibió una visita de la Agencia Ejecutiva EASME de la Comisión Europea, liderada por el responsable de la Unidad Life, Angelo Salsi, donde se analizó este proyecto y su viabilidad.

En mayo el proyecto participó en Lisboa en la prestigiosa feria de valoración de la biomasa (EUBCE) celebrada en Lisboa, en la que se establecieron contactos comerciales interesantes para comercializar los piensos.