Les Corts eliminan la obligatoriedad del segundo médico en los 'bous al carrer'.

El pleno de Les Corts ha aprobado reformar la Ley de espectáculos públicos para eliminar la disposición que establecía la obligatoriedad de contar con dos médicos en los 'bous al carrer', una propuesta que ha planteado el PP y que han secundado Ciudadanos, Vox y el PSPV, y ante la que Unides Podem y Compromís han mostrado su oposición.

La iniciativa, que ya plantearon a principios de año el propio PP junto a PSPV y Cs pero que decayó al disolverse anticipadamente la cámara, ha sido llevada al pleno nuevamente, pero en este caso firmada solo por los 'populares', que querían modificar la norma dado que el 1 de enero de 2020 acababa la moratoria para la obligatoriedad de ese segundo médico.

La historia se remonta a finales de 2017, cuando la ley de acompañamiento de 2018 introdujo una disposición por la que se establecía ese segundo médico. Posteriormente se aprobó una moratoria para su cumplimiento de dos años, del 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2020.

Inicialmente estaba previsto que este miércoles se votara el inicio de la tramitación de la proposición de ley del PP, pero finalmente el acuerdo mayoritario de Les Corts -sin Compromís y Unides Podem_ ha permitido que se tramitara por lectura única, con lo que entrará en vigor una vez se publique en el DOGV.

Precisamente este ha sido un aspecto en el que ha incidido la socialista Ana Besalduch, que ha indicado que en el "copia y pega" que el PP ha hecho se había quitado esa tramitación por lectura única, con lo que no se llegaría a tiempo antes del fin de la moratoria.

El diputado del PP Luis Martínez ha defendido la necesidad de eliminar la obligatoriedad del segundo médico para "ayudar a la preservación de una fiesta tan arraigada en la Comunitat Valenciana" y ha aludido a razones culturales y económicas, pidiendo "respeto y tolerancia" hacia este tipo de actos taurinos. Ha aprovechado para criticar que À Punt no los retransmita, lo que a su juicio "no es respeto ni libertad, es sectarismo".

Desde Ciudadanos, Cristina Gabarda ha señalado que ese segundo médico haría inviable "estos festejos" que ha calificado de "escaparate dinamizador de la economía y una fuente de creación de empleo" , aunque ha advertido al PP de que no está en su poder "repartir carnets de buenos y malos valencianos" porque la Comunitat es "más que toros, paella, agua de Valencia y Fórmula 1".

A estos tres partidos se ha sumado Vox, cuya diputada Ana Cerdán ha destacado que la eficacia del segundo médico "no está probada" y ha apuntado a la libertad del individuo para participar o no.

COMPROMÍS Y UP SE DESMARCAN DEL PSPV

El diputado de Compromís Carles Esteve ha acusado al PP de llevar a Les Corts un debate "envenenado" porque en realidad quería debatir sobre el festejo en sí, ya que "no ha hablado ni un segundo de seguridad". "Soy vegano desde hace 12 años, en lo personal no soy defensor de los bous pero eso no importa. La realidad de nuestra tierra muestra muchas formas de ser valenciano, no me atrevería a decir que es más valenciano quien corre delante de un animal", ha incidido.

Así, tras asumir que los 'bous al carrer' son una realidad, ha advertido de que es responsabilidad de todos garantizar la seguridad y ha calificado de "inconsciente, imprudente, temeraria e irresponsable" la afirmación del texto que señala que con un médico se garantiza la seguridad. "¿Con cinco personas muertas en un año alguien en esta cámara es capaz de decir a sus familias que la normativa es suficiente? Yo no", ha espetado.

Además, ha cuestionado el razonamiento económico, ya que el coste de un toro para un ayuntamiento puede rondar los 6.000 euros y el de un médico 400: "¿De verdad estamos planteando un problema económico? Como diría aquel, eso lo pago yo". Por último, ante las críticas de Cs a su formación, ha bromeado asegurando que al final se les acusará de obligan al toro a hablar valenciano.

La diputada de Unides Podem Irene Gómez ha apuntado que no vale "desviar la atención" del debate aludiendo a la afición taurina en la región porque hay margen de mejora en la seguridad y no se puede permitir el ocio "empañado con accidentes y muertes que podrían haberse evitado".

A su juicio, el PP "está siendo irresponsable y temerario" y el debate no debe ser sobre toros sí o no, sino el de "prevenir antes que curar" porque, en definitiva, es "un tema de seguridad para la ciudadanía".