¿Crees que es un acierto reabrir al público los campos de fútbol y los polideportivos?

Padres y aficionados pueden desde este mismo fin de semana volver a disfrutar del deporte de forma presencial. Será de forma limitada, pues hay un máximo de aforo de 150 espectadores, sin contar a los jugadores y cuerpo técnico.

La consellera Ana Barceló anunció semana pasada que después de revisar la situación, se aplicaban estas nuevas medidas hasta el 15 de enero.

| OFICIAL |@GVAsanitat escucha a la @FFCV_info y permite el acceso de público‼️



➠ 30% aforo

➠ Máximo 150 personas

➠ A partir del día 10



➕ info ➠ https://t.co/qyQhyG6m9H



😉 Gracias por escuchar, @GVAsanitat

👍🏼 Es un primer paso, no ha de ser el último#somFutbol pic.twitter.com/DlNnHcndNw — FFCV (@FFCV_info) December 5, 2020

No obstante, este anuncio no ha dejado indiferente a nadie, y se ha vuelto a reabrir el debate entre los que están a favor de que se pueda asistir a los campos y entre los que no ven nada segura esta nueva medida.

Unos consideran lógica y adecuada la decisión, ya que ahora se va a dejar de ver a los padres aglutinados en las inmediaciones de los polideportivos. Sin embargo, otros piensan que se está siendo demasiado permisivo en una actividad no esencial.

El debate está en la calle, y en el Periódico Mediterráneo nos gustaría conocer la opinión de nuestros lectores.