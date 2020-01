La crisis en Castelló entre Compromís y PSPV se prolonga por la falta de acuerdo

La crisis en Castelló entre el PSPV y Compromís abierta por la polémica de Fiestas, se prolonga, al menos, una semana más ante la falta de acuerdo del tripartito en la reunión celebrada ayer.

La oferta que los socialistas habían puesto sobre la mesa y que proponía a los nacionalistas a que aceptaran Fiestas a cambio de que el PSPV asumiera Cultura no fue aceptada por los representantes de Compromís, quienes defendieron mantener las concejalías que consideran sus puntales: Cultura, Residuos y Educación. «Fiestas es un espacio para el cual ofrecemos la colaboración para desarrollar los acuerdos del congreso magdalenero y hacer cumplir los estatutos del Patronato», dijo el portavoz de Compromís Castelló, Miguel Ginés.

Además, con respecto a las concejalías troncales de Compromís, Ginés afirmó que «esas áreas no entran en el intercambio», por lo que dejó entrever que sí que cederían al PSPV sus áreas menores, como son Memoria Democrática, Plurilingüismo y Fomento del Valenciano, Transparencia y Buen Gobierno, Feminismo y LGTBI y Atención al Ciudadano.

CAE LA CONTRAOFERTA / Sin embargo, esta contraoferta no fue aceptada por el PSPV y así lo explicó el secretario general de este partido en Castelló, Francisco Gil: «No la hemos considerado oportuna y enviaremos un nuevo documento de acuerdo a Compromís el lunes con el fin de seguir trabajando por el Acord de Fadrell». Además, el portavoz socialista, y visto que los nacionalistas aseguraron que los cambios de competencias no eran ninguna solución, no descartó otras vías de consenso para poner fin a esta crisis abierta desde el pasado mes de noviembre, cuando Compromís votó a favor de una moción presentada por el PP y Ciudadanos y apoyada por Vox sobre la asamblea de Fiestas. «La propuesta declinada por el PSPV buscaba desbloquear la situación y allanar el camino en la gestión festiva», aseguró Ginés, quien se mostró confiado en que en los próximos días se llegue a una solución, al igual que Gil.

REBAJAR LA TENSIÓN / Por su parte, el secretario general de Podem Castelló, Fernando Navarro, aseguró que en la reunión «hemos avanzado en rebajar la tensión y redoblar los esfuerzos para l’Acord de Fadrell». De hecho, Navarro solicitó la formalización de la constitución de la Comisión de Seguimiento y del Órgano de Coordinación de l’Acord de Fadrell «porque entendemos que las transformaciones que necesita la ciudad requieren de un gobierno fuerte y cohesionado».

Por el momento, la crisis del Acord de Fadrell sigue abierta y a la espera de que el próximo martes se vuelvan a reunir las tres formaciones políticos para llegar a un acuerdo definitivo y retomar la normalidad.